- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a realizat in aceasta seara o importanta victorie in Liga Nationala, invingand pe teren propriu vicecampioana Steaua Bucuresti, in etapa a cincea a campionatului. Formatia de pe litoral s a impus cu 30 25 16 14 .Pentru echipa gazda au marcat Nikola…

- Marko Lasica, fost jucator la Poli Timisoara, in prezent component al echipei Besiktas Istanbul, sustine ca atat el, dar si alti jucatori au fost pacaliti in sezonul trecut, in sensul ca gruparea din Banat nu le-a mai platit primele de joc pentru care au semnat si s-au emis si facturi, scrie Mediafax.Poli…

- Formatia FC Rapid Bucuresti a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Daco-Getica Bucuresti, calificandu-se in 16-imile Cupei Romaniei, faza in care vor intra in competitie si gruparile din Liga I, potrivit News.ro. Daco-Getica este fosta echipa Jventus Bucuresti, care a retrogradat…

- Universitatea Cluj a pierdut cu 21-20 in fata echipei CSM Slatina, intr-un meci din etapa a 2-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Echipa lui Alin Bondar a suferit al doilea esec consecutiv pe teren prorpriu in startul acestui sezon.

- Petre Apostol Campioana Romaniei la volei masculin, Tricolorul LMV Ploiesti, se afla intr-un mare impas, din punct de vedere financiar, iar cu cat se aproapie momentul startului de sezon situatia se complica tot mai mult. Fara niciun jucator semnat in prezent si fara certitudinea gasirii de surse de…

- CSA Steaua Bucuresti a primit aviz favorabil din partea Federatiei Romana de Handbal pentru a participa in sezonul 2018-2019 in SEHA League, competitie regionala din zona de sud-est a Europei. La scurt timp, oficialii ”militari” au confirmat participarea. „Cu tot riscul, ne-am inscris in SEHA League.…

- Echipa masculina de baschet Atrhletic Constanta s a clasat pe locul patru in Liga Nationala de Baschet 3 la 3.In finala mica, formatia de pe litoral a cedat cu 18 21 in fata BC CSU Sibiu.In semifinale, CS Rapid Bucuresti a trecut de BC Athletic cu 21 13. Formatia constanteana ajunsese in penultimul…

- Adio, HC Vaslui! UN NOU DRUM… Conducerea clubului HC Vaslui nu a profitat de prelungirea termenului de inscriere in Liga Nationala, pe care federatia i-a acordat-o, astfel ca in sezonul viitor vom evolua in Divizia A, cu Clubul Sportiv Municipal (CSM) Vaslui. Echipa, alcatuita in mare parte din jucatorii…