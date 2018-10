Stiri pe aceeasi tema

- HC Dobrogea Sud sustine, sambata, de la ora 17.30, la Sala Sporturilor, partida cu SCM Politehnica Timișoara, contand pentru etapa a 6-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Se anunta un meci dificil pentru jucatorii antrenati de Zvonko Sundovski, Timisoara - o echipa redutabila - nepierzand niciun…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta a debutat cu dreptul in actuala editie a Ligii Nationale, Grupa B, dupa ce s-a impus, ieri, la Sala Sporturilor, impotriva Rapidului Bucuresti, cu scorul de 73-57 (32-25). Pentru formatia de pe litoral, antrenata de sarbul Predrag Stanojcic, au…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Stiinta Constanta a debutat cu dreptul in Grupa B a Ligii Nationale.Astazi, echipa de pe litoral a intalnit pe teren propriu, in sala Sporturilor din Constanta, CS Rapid Bucuresti, in prima etapa a competitiei, iar gazdele s au impus cu 73 57.Victorie pentru Phoenix…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud joaca, astazi, de la ora 17.30, in Sala Sporturilor, impotriva Stelei Bucuresti, intr-o partida contand pentru etapa a V-a a Ligii Nationale. In cele patru runde desfasurate pana acum, HC Dobrogea Sud nu a reusit sa impresioneze, aflandu-se pe locul opt, cu…

- Rapid București a caștigat partida cu FCSB 2 din etapa a 4-a a Ligii a 2-a, scor 2-0. Giuleștenii nu le-au dat nicio șansa puștilor crescuți in academia roș-albaștrilor de la Berceni. Alexandru Iacob (22 de ani), fost jucator la FCSB, a deschis scorul pentru giuleșteni dupa un corner executat de Carstocea,…

- • CSM Roman – SCM Gloria 18-19 (6-9) Prima deplasare, prima victorie pentru handbalistele Gloriei! Dupa un inceput ratat de campionat, infrangerea la 10 goluri diferenta de la Sala Sporturilor in fata SCM Rm. Valcea, elevele lui Dumitru Musi si-au luat revansa duminica dimineata, intr-o deplasare dificila,…

- Pandurii Targu Jiu a debutat cu o victorie in noul sezon al Ligii a 2-a. Cu o medie de varsta de 20,5 ani, tanara echipa pregatita de Adrian Bogoi a furnizat una dintre surprizele primei etape. Pandurii Targu Jiu s-a impus cu 1-0 pe terenul nou-promovatei Aerostar Bacau, o echipa omogena,…

- Olandezul Tom Dumoulin (Sunweb) a castigat cea de-a 20-a etapa (penultima) a Turului ciclist al Frantei, un contratimp individual desfasurat sambata intre Saint-Pee-sur-Nivelle si Espelette, in timp ce tricoul galben a ramas in posesia galezului Geraint Thomas (Sky), care nu mai poate scapa, practic,…