CS Navodari se zbate sa ajunga pe primele pozitii in Divizia Nationala de Seniori la rugby. Formatia antrenata de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Nastase joaca, sambata, pe terenul ultimei clasate, RC Gura Humorului si nu are de gand sa cedeze punctele puse in joc. Navodarenii se afla pe locul 2 in clasament, cu 15 puncte obtinute in patru partide jucate si se afla la patru „lungimi” in spatele liderului CS Stiinta Petrosani. In ultima ...