- Handbalistii de la CS Medgidia (antrenor Ionut Deli-Iorga) au spulberat-o pe CSU Targoviste, in deplasare, sambata, scor 57-38 (33-18), intr-o partida din etapa a XXlll-a a Diviziei A, Seria A. Tot in aceasta runda, HC Dobrogea Sud ll Constanta (antrenor Alexandar Adzic), locul secund, a pierdut derby-ul…

- Sambata, 23 martie, este programata etapa a XXlll-a a Diviziei A, Seria B, la handbal masculin, runda in care vor evolua si cele doua formatii din judetul Constanta. Prima care paseste pe teren este CS Medgidia (antrenor Ionut-Deli Iorga), ocupanta locului trei, care evolueaza, de la ora 11.30, pe terenul…

- Petre Apostol Echipa de handbal masculin CSM Ploiești a suferit cea de-a 16-a infrangere a sezonului in Seria B a Diviziei A. In cadrul etapei a XX-a, elevii antrenorului Silviu Stanescu au evoluat pe terenul „satelitului” de la CSM București, sambata. Alcatuita din juniori, echipa ploieșteana nu are…

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia s-a impus lejer, sambata, in fata celor de la CSM Ploiesti, scor 44-25 (26-12), intr-o partida contand pentru etapa a XVlll-a a Diviziei A, Seria B. Handbalistii antrenati de Ionut Deli-Iorga si Adrian Georgescu au intrat pe teren afisand un citat celebru al fostului…

- Petre Apostol Strategia celor de la Clubul Sportiv Municipal Ploiești de a inscrie o echipa de juniori in eșalonul secund din handbalul masculin de performanța din Romania se dovedește a fi foarte neinspirata. Pe langa faptul ca se cheltuie bani de care alte secții ar avea nevoie pentru sportul de performanța,…

- Sala Sporturilor din Constanta va gazdui sambata, 9 februarie, de la ora 11.00, derby ul etapei a 17 a din Seria B a Diviziei A de handbal masculin, intre HC Dobrogea Sud II si CS Medgidia. Reprezentante ale judetului Constanta in competitie, cele doua echipe sunt vecine de clasament, satelitul HC Dobrogea…

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia a fost invinsa, duminica dupa-amiaza, de formatia macedoneana RK Struga, scor 40-44, in sala „Iftimie Ilisei” din Medgidia, intr-o partida de verificare.CS Medgidia va juca prima partida oficiala a anului impotriva celor de la CSM ll Bucuresti, contand pentru…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia este neinvinsa in Divizia A2, Seria de Est, dupa 10 partide disputate in acest sezon. In ultima partida de campionat, disputata in Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, formatia antrenata de Florin Voinea s-a impus in fata Rapidului Bucuresti, scor 3-0 (25-18, 25-16,…