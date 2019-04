Echipa feminina de tenis de masa a Clubului Sportiv Farul Constanta s-a calificat in finala Campionatului National pe echipe - Superliga, dupa ce s-a impus in ambele manse in fata formatiilor CSM Arad, scor 5-2 si 5-1. Lotul constantencelor este format din jucatoarele Camelia Mitrofan, Alina Zaharia si Elena Zaharia, pregatite de antrenorii Anamaria Sebe si Viorel Filimon. Trei constanteni, in topurile 100 ITTF In clasamentele ITTF, la seniori U21 si U18, Romania are 12 jucatori in Top 100 ...