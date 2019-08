S-a terminat cu ”mocaciunile” in curtea Internelor, cand vine vorba despre utilizarea bazelor deținute de Clubul Sportiv Dinamo. Intrate in vigoare de mai mulți ani, tarifele cu ora percepute pe terenurile, pista și salile din complexul aflat in Șoseaua Ștefan cel Mare au fost validate și de noua conducere. Comandantul clubului este, in acest moment, comisarul șef George Cosac, cel care pana deunazi ocupa și scaunul de președinte al FR Tenis. Parinții reclama ca trebuie sa dea șpaga! In trecut, cine dorea sa faca mișcare pe stadionul ”Dinamo” o putea face la liber, folosind gratis pista de tartan…