CS Afumati a invins CS Medgidia cu 7-1! Axiopolis Cernavoda, prima victorie

Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua reprezentante ale judetului Constanta in seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, Axiopolis Cernavoda si nou promovata CS Medgidia, sustin sambata, 23 septembrie, de la ora 17.00, meciurile din etapa a cincea a campionatului. Cu patru egaluri toate cu acelasi scor, 1 1 in cele patru meciuri…

- Reprezentantele judetului Constanta in seria secunda a Ligii a 3 a la fotbal, Axiopolis Cernavoda si CS Medgidia, au sustinut astazi meciurile restante din etapa a treia a campionatului.Axiopolis a jucat in deplasare cu Inainte Modelu, iar meciul s a incheiar la egalitate, 1 1. Gazdele au deschis scorul…

- Etapa a patra a fost una pozitiva pentru cele doua reprezentante ale judetului Constanta in seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, CS Medgidia si Axiopolis Cernavoda, care au inregistrat o victorie acasa si un egal in deplasare. Nou promovata CS Medgidia a evoluat in propriul fief si a invins cu 2 1…

- Nou promovata FC Hermannstadt primește astazi de la ora 18:00 la Tg. Mureș vizita ccelor de la FC Voluntari intr-un meci contand pentru etapa a V-a a Ligii I. Miza partidei se anunța a fi una extraordinara, cele doua echipe fiind pe locuri retrogradabile inaintea acestui duel, FC Voluntari fiind de…

- Formatia Universitatea Craiova a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a saptea a Ligii I. Golurile au fost marcate de Koljic ‘45+2 si Mitrita...

- Axiopolis Cernavoda a incheiat la egalitate, 1 1, meciul sustinut astazi, pe teren propriu, cu Unirea Slobozia, in etapa a doua a Ligii a 3 a de fotbal, seria secunda.Oaspetii au condus cu 1 0 la pauza, dupa golul lui Romeo Soare, din minutul 45, in vreme ce Axiopolis a egalat in minutul 89, prin George…

- In etapa a doua a Ligii a 3 a la fotbal, seria secunda, Axiopolis Cernavoda joaca pe teren propriu, sambata, 1 septembrie, cu Unirea Slobozia. Disputa e gazduita de stadionul "Trustldquo;, de la ora 17.00. In runda inaugurala, Axiopolis a remizat in deplasare cu CS Tunari, 1 1, in vrem ce formatia ialomiteana…

- Tragerea la sorti in urma careia va fi stabilit calendarul competitional al Ligii a 3 a, sezonul 2018 2019, va avea loc vineri, 17 august, de la ora 13.30, la Casa Fotbalului din Bucuresti.In noua stagiune sunt inscrise 80 de echipe, judetul Constanta fiind reprezentat de Axiopolis Cernavoda care s…