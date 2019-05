Stiri pe aceeasi tema

- Caine in agonGest inuman facut de un șofer din Neamț, care a legat un caine viu, cu o funie, de mașina pe care o conducea și a tarat animalul aflat in agonie sute de metri. Scena a fost filmata de un alt conducator auto, care se afla in spate. ie, tarat de o mașina in Neamț

- Doliu in lumea mondena din Romania. Alex Faur, unul dintre cei mai excentrici tineri milionari din Capitala, s a stins din viata, joi, 2 mai 2019, la ora 11:00, la un spital din Bucuresti, informeaza Antena3.roVestea trista vine la doar cateva zile dupa ce vedetele autohtone s au mobilizat ca sa il…

- Un caine a fost legat de o caruța și tarat pe șosea, pe un drum spre Rupea, totul fiind filmat de un trecator. Imaginile tulburatoare au fost postate duminica, pe Facebook, din ce in ce mai multe persoane distribuind clipul video pentru a-l prinde pe faptaș. In imagini se vede cum bietul animal era…

- Comisariatul Judetean Maramures al Garzii de Mediu e in doliu. Ioan Strempel, comisar-sef, s-a stins din viata! Ieri, 12 aprilie 2019, a plecat dintre noi Ioan Strempel, comisar-sef in cadrul Comisariatului Judetean Maramures al Garzii de Mediu. Inginer silvic , Ioan Strempel a preluat functia de…

- Reprezentanții ISU Gorj au facut public, vineri, un apel la 112 al unui barbat din Targu-Jiu care a anunțat ca vede o casa in flacari, cand, de fapt, el era cu un prieten la carciuma. Pompierii fac apel la cei care suna la 112 sa nu ocupe rețeaua cu urgențe false, potrivit mediafax. Purtatorul…

- Regizorul de teatru Radu Penciulescu a incetat din viata, la varsta de 88 de ani, au declarat pentru AGERPRES surse din Uniunea Teatrala din Romania UNITER.Acesta a decedat joi seara.Radu Penciulescu este fondatorul Teatrului Mic.Regizorul era stabilit in Suedia din anii 39;70. El a revenit in Romania…

- Scena de o cruzime rara într-o localitate din Argeș. Un câine a fost legat de o mașina și târât prin sat. Va avertizam, urmeaza imagini care va pot afecta emoțional!

- Regimentul 57 Aviatie Vanatoare Mihail Kogalniceanu informeaza ca ieri s a stins din viata comandor aviator Ciumpiliac Cornel."Comandor aviator Ciumpiliac Cornel ne a parasit ieri pentru totdeauna si a lasat in inimile noastre un gol adanc. A fost un bun coleg si prieten, pilot pe avionul de vanatoare…