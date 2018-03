Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 18.00. Barbatul care și-a sechestrat nevasta și copii a fost dus de polițiști la audieri. Individul este un fost pușcariaș, eliberat in urma cu doua saptamani din spatele gratiilor. Cu soția sa, in varsta de 31 de ani, are doi baieți, de 3 și cinci ani, și o fata de noua ani. Dintr-o alta casatorie,…

- Un barbat din comuna Mosoaia, este audiat joi de polițiștii piteșteni deoarece acesta este suspectat ca si-a sechestrat în ultimele doua saptamâni sotia si cei patru copii minori.

- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia este audiat, joi dupa amiaza, la sediul Politiei Pitesti, fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani. Politia sesizat DGASPC in acest caz, transmite News.ro . Potrivit purtatorului…

- Politistii argeseni incearca sa afle cauza mortii unui barbat de 53 de ani din Pitesti. Cadavrul lui, aflat intr-o stare avansata de putrefactie a fost gasit de o batrana intr-o casa parasita din comuna argeseana Mosoaia. Cel mai probabil, omul a inghitit o substanta toxica, insa Politia ia in calcul…

- Se pare ca barbatul s-a sinucis in urma cu cateva luni, intr-o casa parasita din satul Smeura, comuna Mosoaia. Acesta era din Pitesti si avea 53 de ani. Femeia care l-a gasit intamplator a alertat imediat Politia. Un echipaj al IPJ Arges a verificat casa si a gasit documentele barbatului mort.…

- Cadavrul in putrefactie al unui barbat care s-a sinucis acum cateva luni a fost descoperit de o femeie intr-o casa parasita din satul Smeura, comuna Mosoaia. Femeia a alertat imediat Politia. Un echipaj al IPJ Arges a verificat casa si a gasit documentele barbatului mort. Numele sau este Ion Manole,…

- Polițiștii gorjeni au inceput o ancheta la Colegiul „Ion Mincu” din Targu Jiu, dupa ce un elev ar fi fost agresat de doi colegi mai mari. Incidentul ar fi avut loc miercuri, in Caminul Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din Targu Jiu. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, tatal victimei…

- Crima in cartierul clujean Manaștur, pe strada Mehedinți. Un tanar in varsta de 23 de ani și-ar fi aruncat bunica de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Ulterior și-a desfigurat bunicul in bataie. Incidentul a avut loc vineri dimineața, povestesc vecinii. Tanarul și-ar fi luat bunica,…

- Polițiștii gorjeni au inceput o ancheta la Colegiul „Ion Mincu” din Targu Jiu, dupa ce un elev ar fi fost agresat de doi colegi mai mari. Incidentul ar fi avut loc miercuri, in Caminul Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din Targu ...

- Dave Lucy și-a pierdut soția la scurt timp dupa nunta. Barbatul a ramas vaduv pastrand cele mai de preț amintiri cu soția lui: fotografiile de la nunta, filmari și ultimele poze cu ea in...

- Politistii din Curtea de Arges au retinut sase barbati in urma unor perchezitii efectuate intr-un dosar de camata si furt, suspectii urmand sa fie prezentati vineri in fata magistratilor pentru stabilirea masurilor preventive. Citeste si: Sechestru FABULOS in dosarul Mineriada: Revolutionarii…

- Politia din Marea Britanie a deschis o ancheta, dupa ce a descoperit trupurile unei intregi familii la o distanta de aproximativ 130 de kilometri departare de Londra, relateaza The Independent.

- O femeie de 36 de ani si cei doi copii ai ei au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Incidentul a avut loc in comuna Bacioi, municipiul Chisinau. Bunica le-a spus politistilor ca locuinta s-a umplut cu fum de aseara, dupa ce au facut focul in soba.

- Politistii din Sebes au identificat 5 tineri din municipiu ca banuiti de comiterea unei agresiuni asupra unui alt tanar. Cei 5 sunt cercetati pentru lovire sau alte violente. La data de 27 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 5 tineri,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, agresiunea a avut loc in data de 17 februarie. "Politistii din Mioveni au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, un tanar banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente savarsite impotriva…

- O familie locuieste sub cerul liber pe strada Dezrobirii langa benzinaria OMV. Au trei copii minori, din care unul este inca sugar. Ceilalti doi copii nu depasesc varsta de 6 ani. S au aciuat de cateva luni de zile pe terenul din apropierea pubelor de gunoi din cartier. Spun ca nu au unde sa locuiasca,…

- Cei trei barbati din Arges care au luat bataie de la un motociclist pe care l-au blocat in trafic in august vor fi trimisi in judecata. Motocilistul, care era politist si luptator K1, a depus plangere penala impotriva agresorilor la trei luni de la incident.

- Cei trei barbati din Arges care au luat bataie de la un motociclist pe care l-au blocat in trafic in august vor fi trimisi in judecata. Motocilistul, care era politist si luptator K1, a depus plangere penala impotriva agresorilor la trei luni de la incident.

- Scandal într-o familie din satul Baxani, raionul Soroca. Stapânul casei si-a batut sotia si a amenintat-o ca va ucide bebelusul lor de doar doua saptamâni. S-a întâmplat în noaptea de duminica spre luni. Femeia în vârsta de 24 de ani a reusit sa fuga…

- Scandal intr-o familie din satul Baxani, raionul Soroca. Stapanul casei si-a batut sotia si a amenintat-o ca va ucide bebelusul lor de doar doua saptamani. S-a intamplat in noaptea de duminica spre luni.

- Curtea Europeana a invitat Guvernul de la Chișinau sa prezinte observații privind refuzul autoritaților din Republica Moldova sa-l pedepseasca pe agresorul unei mame a trei copii, pe masura faptelor. In acest caz a intervenit Asociația Promo-LEX.

- Crima in Buzau comisa de un barbat drogat. Polițiștii sunt in alerta, dupa ce un barbat a fost ucis, iar soția sa a fost grav ranita, dupa ce au fost injunghiați de nepotul lor. Tanarul de 23 de ani, care ar fi consumat etnobotanice, și-a atacat unchiul și matușa cu un cuțit și apoi a fugit. Agresorul…

- Iulius Spak, fratele lui Traian Spak (sotul Andreei Antonescu, fosta componenta a trupei Andre), a fost condus la audieri, miercuri, 7 februarie 2018, in urma mai multor perchezitii efectuate de politistii din Arges.

- Iulius Spak, fratele lui Traian Spak (sotul Andreei Antonescu, fosta componenta a trupei Andre), a fost condus la audieri, miercuri, 7 februarie 2018, in urma mai multor perchezitii efectuate de politistii din Arges.

- Politistii brașoveni fac cercetari, pentru a identifica un conducator auto care a lovit cu masina o fetita de 9 ani si pe bunica acesteia, in timp ce traversau regulamentar Bulevardul Grivitei. Incidentul a avut loc duminica, in jurul orelor 9.15, cand cele doua victime au fost lovite de o mașina in…

- Un sofer din Caras-Severin i-a socat pe politisti cu o alcoolmie pe care cu greu si-o pot explica. Barbatul din Ciuchici a fost oprit pentru control in urma cu cateva zile, pe DN57. Politistii rutieri din Oravita si-au dat seama ca omul aflat la volan era baut, astfel ca i-au cerut sa sufle in etilotest.…

- Polițiștii au facut o descoperire macabra intr-o casa parasita din municipiul Galați. In urma cercetarilor inițiale, forțele de ordine au ajuns la concluzia preliminara ca barbatul fara adapost a fost injunghiat și, mai apoi, incendiat.

- Politistii din Alba Iulia fac verificari dupa ce in presa locala si pe retelele de socializare a aparut un filmulet cu o bataie intre doua fete care se presupune ca ar fi eleve la un liceu din municipiu, intregul incident avand loc in public, intr-un parc de joaca. Filmuletul a fost inregistrat cu…

- Scoala Gimnaziala din localitatea Sanmihaiu Roman (aflata la 15 kilometri de Timisoara), devenita cunoscuta pentru peretii pictati, a intrat din nou in atentie, de asta data din cauza violentei unui parinte.

- Polițiștii au fost sesizați de directoarea unei școli din Constanța in legatura cu faptul ca un elev a fost agresat fizic, in pauza dintre cursuri, de mamele a doi elevi, colegi de-ai sai, mai mici ca varsta.

- Politistii gorjeni ancheteaza conditiile in care a murit un barbat, de 59 de ani din comuna Calnic, ars ieri intr-un incendiu, in propria locuinta. Barbatul a fost gasit ieri de pompieri langa o soba dintr-o camera a casei sale, in care locuia singur. Cercetarile continua in vederea stabilirii cu exactitate…

- Politistii gorjeni ancheteaza conditiile in care a murit un barbat, de 59 de ani din comuna Calnic, ars ieri intr-un incendiu, in propria locuinta. Barbatul a fost gasit ieri de pompieri langa o soba dintr-o camera a casei sale, in ...

- Ion R., de 54 de ani, din Slobozia Cioraști, susține ca a fost batut in seara zilei de 9 ianuarie, in timp ce se afla pe scarile magazinului din centrul localitații. El spune ca ar fi fost agresat de doi frați, din aceeași localitate. Barbatul acuza faptul ca, dupa ce l-au…

- Barbatul care sustine ca a fost lovit de medicul din Pucioasa povesteste pe pagina sa de Facebook ca a fost la spital cu bunica sotiei lui, careia asistentele i-au administrat o perfuzie cu glucoza si algocalmin si i-au spus sa mearga acasa. "Ieri 18.01, in jurul orelor 17:30, m-am prezentat la Urgenta…

- De un tratament neașteptat a avut parte un tanar care ar fi fost batut de un medic la Spitalul din Pucioasa, județul Dambovița. Barbatul a reclamat la Poliție faptul ca medicul Costel Geambașu l-ar fi lovit și l-ar fi injurat atunci cand a vrut sa se intereseze de starea bunicii soției sale, o femeie…

- Un barbat din localitatea Micesti, suspectat ca si-a batut sotia in doua zile succesive, a fost retinut de lucratorii Sectiei de Politie Rurala Bascov, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.

- A fost o zi destul de agitata pentru reprezentantii ISU Arges, dar si pentru cei de la Distrubutie Oltenia. Vremea rea a produs pagube si probleme serioase la nivelul judetului nostru. Astfel, inca de la primele ore ale diminetii mai multe case din diferite localitati din Arges nu aveau curent electric.…

- Postul de Politie Peștișani a fost sesizat cu privire la faptul ca in curtea Liceului din localitate un barbat a agresat un elev. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat de 37 de ani, din localitate, a venit in curtea liceului și a amenințat mai multi elevi, iar pe un…

- Politistii au confiscat, in ultimele doua saptamani, aproape doua tone de peste fara documente. De asemenea, peste 600 de plase de pescuit, opt ambarcatiuni si trei autovehicule folosite la braconaj au fost ridicate de oamenii legii.

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor in varsta de sapte ani, intr-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP.

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor în vârsta de sapte ani, într-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP. Politistii au sosit la hotelul Ritz-Carlton din Hong Kong…

- Au urlat sirenele pe dealul Mataului! Trei autospeciale cu apa si spuma au plecat in graba, joi dimineata, de la Detasamentul de Pompieri din Campulung. S-a anuntat ca o casa situata in satul Cocenesti din comuna Mioarele, Arges. Odata cu autospecialele pompierilor au plecat si salvatorii de la SMURD.…

- Politistii din Ighiu l-au identificat pe un tanar din comuna ca banuit de comiterea unui furt de bicicleta. Acesta ar fi profitat de faptul ca bicicleta a fost lasata neasigurata, in scara unui bloc. Politia recomanda cetatenilor sa nu-si lase bunurile nesupravegheate sau neasigurate. La data de 8 ianuarie…

- Un barbat din comuna Siminicea, judetul Suceava, a reusit sa faca o adevarata telenovela. Dupa ce si-a dus amanta acasa sub pretextul ca e o verisoara, barbatul a sunat la 112 pentru a reclama ca politistii au rapit-o pe cea cu care avea relatii extraconjugale.

- Sambata, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de violența in familie. Din cercetari, politistii au stablit ca, in noaptea de vineri spre sambata, C.Cosmin, de 26 de ani, ar fi lovit pe tatal…

- Oficialii Politiei Romane au anuntat ca i-au acordat femeii care predat oamenilor legii geanta cu 16.000 de euro pe care o tanara din Braila a pierdut-o intr-un restaurant din Arges o "Diploma de merit in semn de recunoasterea a calitatii morale". In cursul zilei, poposise la local o femeie…

- Peste doua mii de copii din familii defavorizate au primit daruri. Acestea au fost impartite de politisti in cadrul Caravanei de Craciun, care a ajuns in sudul si nordul tarii. Centrul orasului Comrat s-a transformat intr-un loc de poveste pentru copii.