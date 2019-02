Stiri pe aceeasi tema

- Puțini sunt cei care știu ca Valentina și asasinul ei, Cosmin, fusesera colegi de clasa in timpul liceului, la Colegiul Economic din Buzau. Pe cei doi ii lega o prietenie veche, iar fata parea indragostita pana peste cap de cel care avea sa-i devina calau. O fotografie postata in urma cu patru ani ii…

- E oficial. Cosmin i-a dat foc Valentinei stropind-o cu benzina in timp ce aceasta se afla inca in viața. Rezultatul necropsiei a aratat ca tanara a murit in urma unui stop cardio-respirator provocat de intoxicația cum monoxid de carbon. Fata a murit in chinuri groaznice, strigand dupa ajutor. Potrivit…

- Valentina, in varsta de 21 de ani, a fost gasita carbonizata in apartamentul ei din Buzau. Ancheta in acest caz a scos la iveala ca a fost de fapt ucisa, iar criminalul este fostul ei iubit. Acesta a batut-o cu salbaticie, pentru ca apoi sa stropeasca locuința cu benzina și sa o incendieze. Cosmin,…

- Valentina, tanara de numai 22 de ani care a murit in cumplitul incendiu izbucnit in locuința sa din Buzau era extrem de iubita de parinți ei. Deși divorțați, cei doi se asigurau ca fetei nu-i lipsește nimic și ca are tot ceea ce iși dorește.

- Era prea gras și prea sarac. Unui tanar de 200 de kilograme din cluj i-a fost refuzata internarea in spital, timp de doua saptamani. Mama baiatului povestește ca medicii au refuzat sa ii opereze fiul pentru ca nu a avut bani sa plateasca intervenția.

- Un incident șocant a avut loc intr-o familie din provincia indoneziana Nusa Tenggara. O femeie i-a dat foc soțului sau, dupa ce acesta a refuzat sa-i spuna care este parola de la telefonul lui.

- Ministerul de Sanatate Publica din Uruguay a conformat moartea unui barbat de 50 de ani, cauzata de o infecție cu bacteria Vibro vulnificus, dupa ce a consumat fructe de mare puțin gatite sau crude.

