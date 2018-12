Stiri pe aceeasi tema

- 15 persoane cu varstele cuprinse intre 17 ani și 35 ani au fost documentate dupa ce au pus in aplicare o schema de comercializare a drogurilor pe teritoriul Capitalei, prin intermediul a 6 “magzine” online amplasate pe platforma de comunicare Telegram.

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 18 și 20 de ani, din Cahul, au fost reținuți de oamenii legii dupa ce ar fi vandalizat un cimitir din oraș. Aceștia au distrus 17 morminte prin aplicarea fortei fizice, doborand monumentele și deteriorandu-le.

- Doi tineri, un baiat de 17 ani din Alba Iulia si o fata de 19 ani din Cugir, au fost retinuti de Politie, dupa ce au furat o masina din municipiu si i-au dat foc, la Hapria. Vor fi prezentati in fata magistratilor. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 13.00, Politia Municipiului Alba Iulia […]

- Doi tineri cu varstele de 18 ani si un minor de 17 ani, originari din capitala, au fost retinuti de catre ofiterii de investigatii ai Direcției de Poliție a mun. Chișinau de comun cu polițiștii sectorului Rașcani, dupa ce pe data de 30 octombrie ar fi jefuit și șantajat un tanar de 23 ani, in timp ce…

- Doi tineri de 20 și 26 de ani din comuna Rosia de Secas, sunt cercetati pentru vatamare corporala si tulburarea ordinii si linistii publice. In seara zilei de duminica, 21 octombrie, pe fondul consumului de alcool si a unui conflict spontan, cei doi l-ar fi batut cu pumnii și picioarele pe un barbat…

- Doi tineri au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati in urma unui accident rutier provocat de un sofer care a incercat sa evite un caine pe DJ 251, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ). Potrivit sursei citate, un tanar de 26 ani a condus autoturismul…

- Trei tineri au ajuns in arest, dupa ce doi dintre ei, in varsta de 19 ani, ajutati de un adolescent de 14 ani, au distrus in septembrie un Audi A6 ca sa-i faca rost celui de-al treilea de doua proiectoare de ceata pentru masina personala.

- Doi tineri cu varstele de 18 ani și 20 ani și un minor de 17 ani, domiciliati in raionul Basarabeasca si Cimișlia, au fost localizati si retinuti de poliție, dupa ce au incercat sa sustraga roțile de la automobilul BMW, parcat in curtea unui bloc de locuit din strada Maria