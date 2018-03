Stiri pe aceeasi tema

- Elemente privind evolutia Portului Constanta dupa 23 August 1944. Romania a pierdut cel de al Doilea Razboi Mondial. Intoarcerea armelor la 23 August 1944 nu a facut decat sa bulverseze mentalul colectiv de asa natura, incat de atunci si pana in zilele noastre se perpetueaza in documentele perioadei…

- Agentul neurotoxic de uz militar cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal la 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei) ar fi fost plasat in valiza fiicei acestuia inainte ca ea sa plece de la Moscova spre Marea Britanie, relateaza The Telegraph, citand surse, informeaza AGERPRES . Serghei…

- Rusia – somata sa explice pana la miezul noptii de marti spre miercuri otravirea unui fost spion pe teritoriul britanic si amenintata cu represalii de Londra, care considera ”foarte probabila” responsabilitatea rusa – si-a clamat marti nevinovatia, relateaza AFP. Rusia este ”nevinovata” si ”pregatita…

- Trei bombe de aruncator, calibrul 82 mm, provenite cel mai probabil din al Doilea Razboi Mondial, au fost descoperite marti in curtea unei femei din localitatea Sarmas, de muncitorii care lucrau la realizarea...

- Milionarul Paul Allan a descoperit epava unui avion din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.Potrivit The Sun, citat de libertatea.ro, avionul face parte din flota portavionului american "Lexinton", care a fost grav avariat de torpilele japoneze.

- 5 martie este una dintre cele mai negre zile pentru România, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. În acea fatidica zi de martie din 1946, premierul britanic Winston Churchill a facut un anunt care a aruncat, oficial,

- Irena Sendler este o adevarata eroina, care și-a dedicat viața ajutorarii celor care aveau nevoie. La inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Irena traia la Varșovia și devenise asistenta medicala. Fusese trimisa in ghetoul din Varșovia și fusese martorul a celor mai oribile…

- Pe 22 februarie 2018, Ambasada Romaniei in Republica Slovaca a organizat, cu sprijinul Institutului Cultural Roman din Viena, la Palatul Zichy din Bratislava, un eveniment dedicat aniversarii a 25 de ani de relatii diplomatice intre Romania si Republica Slovaca. Flautistul Matei Ioachimeascu și pianista…

- Alee cu ciresi japonezi in Cluj. Puietii vor fi aclimauizati de USAMV 100 de puieți de cireși japonezi din specia Prunus Serrulata sp. (Japanese Sakura), vor fi aclimatizați la USAMV, timp de trei ani, in vederea amenajarii unei alei unice in Cluj-Napoca. Proiectul colaborativ a fost semnat între…

- Echipajul pirotehnic din cadrul ISU Arad a fost solicitat sa intervina pentru a ridica muniția, scrie aradon.ro."Miercuri, 22 februarie, in jurul orei 12:30, echipa pirotehnica din cadrul ISU ARAD, condusa de locotenent Adelin Avramescu, s-a deplasat in zona fostului CAP Bujac, pentru a ridica…

- „Fie ca Dumnezeu sa ne protejeze și sa ajungem in siguranța”, i-a scris acesta iubitei lui, trimițandu-i și o fotografie cu una dintre elicele avionului ATR-72, scrie Fox News. Toți pasagerii aflați la bord au murit, dupa ce avionul s-a prabușit langa orașul Yasuj, intr-o zona muntoasa.…

- Un obuz din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperit in orasul Cahul.Proiectilul a fost observat de un barbat, chiar in curtea blocului sau. El a anunțat fortele de ordine, care au incercuit zona, iar geniștii urmeaza sa ridice și sa neutralizeze bomba.

- O scoala dintr-o comuna gorjeana, care in al Doilea Razboi Mondial a fost grajd, a fost transformata in Muzeul Martisorului, unic in lume. Sute de martisoare cu foi de porumb, de fasole sau cu snur de lana vor fi expuse aici in martie.

- Rulouri pizza din foi Yufka Mod de preparare Rulouri pizza din foi Yufka Nu am folosit niciodata foile de placinta Yufka... Le-am gasit in Profi la pretul de 4.99 lei si am zis ca ar fi timpul sa le incerc. Pot sa spun ca au trecut testul cu brio si am sa mai cumpar. Pachetul contine 3 foi…

- Un tanc petrolier era sa se scufunde, marti noapte, in Marea Neagra. Nava sub pavilion moldovenesc venea de la Odesa cu o incarcatura de 1.600 de tone si a inceput aseara sa ia puternic apa la bord, din cauza unei sparturi, potrivit Digi24. Nava se afla la vreo 30 de kilometri in…

- Aeroportul Londra-City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a fost inchis luni in urma gasirii unei bombe de o jumatate de tona datand din al Doilea Razboi Mondial, scrie AFP. Toate zborurile au fost anulate, ceea ce a afectat 16.000 de pasageri, iar sute de zboruri au fost redirectionate…

- Autoritatile britanice au luat, duminica, decizia inchiderii temporare a Aeroportului London City dupa descoperirea unei bombe neexplodate din cel de-al Doilea Razboi Mondial, in raul Tamisa, in apropierea aeroportului, informeaza site-ul postului BBC News online. Dispozitivul a fost descoperit…

- Cercetatorii japonezi au anuntat ca au dezvoltat o metoda de cultura foarte rapida a foliculilor capilari care ar putea duce, in final, la eliminarea calvitiei si la remedierea pierderilor de par provocate de chimioterapie sau de anumite boli.

- Intr-un discurs mult asteptat la Bastia, seful statului s-a declarat 'favorabil pentru ca (insula) Corsica sa fie mentionata in Constitutia' franceza, una din principalele revendicari ale aliantei intre sustinatorii autonomiei si separatisti. Aceasta ar fi, a subliniat Macron, 'o modalitate de recunoastere…

- "A fost gasita o bomba cel mai probabil din al Doilea Razboi Mondial. Un barbat a facut apelul la Politie iar ulterior am fost anuntati noi. Bomba a fost ridicata", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, Marius Siladi.…

- Epava navei Evangelia, devenita simbol al Statiunii Costinesti, este rupta in doua. In ultimii ani, din cauza furtunilor si a valurilor nava s a deteriorat vizibil. Mai mult, nava a devenit si tinta hotilor de fier vechi care s au aventurat in larg pentru a lua bucati din aceasta. Istoricul Epavei de…

- Un oceanograf emite teoria potrivit careia epava avionului MH370 ar putea fi conservata in apa Oceanului Indian. In martie se implinesc patru ani de la disparitia zborului Malaysia Airlines. Epava avionului malaezian MH370, disparut pe 8 martie 2014, ar putea sa fi ramas conservata ca o capsula a timpului,…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfașurarea de avioane rusești in Arhipelagul Kurilelor, deasupra unei salbe de insule disputate de Rusia și Japonia de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie digi24.ro.

- Guvernul polonez a initiat o lege prin care sa reglementeze continutul publicatiilor despre Holocaust. Astfel, atribuirea in scris sau verbal a crimelor naziste poporului polonez va fi pedepsita cu pana la trei ani de inchisoare. Legea a fost aprobata saptamana trecuta, conform Associated Press.…

- Poliția rusa din orașul Abinsk, regiunea Krasnodar, investigheaza cazul a doua fete care au scuipat intr-o „flacara veșnica” dintr-un ansamblu monumental ridicat in memoria soldaților sovietici morți in al Doilea Razboi Mondial.

- Ingvar Kamprad a avut un trecut controversat, avand legaturi cu nazistii, pe care le-a numit greșeli uriașe. La scurt timp dupa finalul celui de-al Doilea Razboi Mondial, el a facut parte dintr-un grup nazist suedez si se pare ca a fost sustinator al mișcarii multa vreme.

- Liviu Dragnea l-a incurcat pe Neagu Djuvara cu Mircea Djuvara, un filosof roman care a murit in 1945. In mesajul de condoleanțe al liderului PSD Liviu Dragnea apare numele Mircea Djuvara. Ulterior, mesajul a fost modificat pe pagina de Facebook a acestuia. #Romania a pierdut astazi una dintre cele mai…

- Cand il intrebi pe un individ suficient la ce se raporteaza cand are visuri despre Romania, iti spune ca adora tara asta in configuratia premergatoare celui de-al Doilea Razboi Mondial. Redau cateva randuri din cartea “Bucuresti”, a lui Paul Morand, publicata la Paris in 1935 si reeditata de Humanitas.…

- Paul Bocuse, cel mai cunoscut chef al bucatariei franceze de dupa al Doilea Razboi Mondial, a murit la varsta de 91 de ani, informeaza nytimes.com. Paul Bocuse suferea de mai multi ani de Parkinson.

- Expozitia de fotografie "Martori evrei ai unui secol romanesc", care reuneste o selectie de 15 lucrari, va fi gazduita in perioada 22 ianuarie - 28 februarie de Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv. Potrivit site-ului ICR, evenimentul se va desfasura sub egida Zilei Internationale…

- Aproape 20 de CEO de mari concerne japoneze au venit in Romania pentru a identifica oportunitati de afaceri, in domenii precum industria auto, servicii IT, retail sau constructia de autostrazi....

- Calitatea fortei de munca si mediul tehnologiei informatiei sunt cateva dintre elementele ce atrag investitorii japonezi in Romania, a apreciat, marti, la o intalnire cu jurnalistii, Norio Maruyama - director general pentru presa si diplomatie publica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE)…

- Guvernul de la Stockholm va relua dupa 30 de ani elaborarea și distribuirea manualelor despre modul in care cetațenii din Suedia ar trebui sa acționeze in eventualitatea unui razboi. Statul nordic a inceput sa faca acest lucru in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza luni agentia…

- Pietre pretioase dintre bijuteriile Coroanei Britanice au fost ascunse in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial intr-o cutie de metal pentru biscuiti ingropata pe domeniul Castelului Windsor, conform unui documentar BBC inca nedifuzat, informeaza Press Association. Pana in prezent se…

- O fotografie gasita prin arhive ne dezvaluie o imagine al actualului Centru Vechi, insa așa cum arata cu mai bine de șapte decenii in urma. Pe poza se vad „primele contururi” al actualului parc central, dar și automobile de epoca. Fotografia dateaza de pe la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial…

- Campania de transferuri a lui CSM Poli Iasi incepe sa prinda contur. Dupa ce l-au adus pe Alexandru Taciuc de la divizionara secunda Stiinta Miroslava, oficialii echipei din Copou au batut palma si cu fostul dinamovist Bogdan Gavrila. Mijlocasul in varsta de 26 de ani este asteptat duminica, la…

- Lumea merge inspre o serie de crize si spre o stare de „depresiune geopolitica”, in timp ce mandatul lui Donald Trump accelereaza diviziunea printre cetateni si sporeste nelinistea ordinii mondiale, avertizeaza grupul de consultanta de risc Eurasia, potrivit CNBC. Democratiile liberale sufera…

- Lumea merge inspre o serie de crize si spre o stare de „depresiune geopolitica”, in timp ce mandatul lui Donald Trump accelereaza diviziunea printre cetateni si sporeste nelinistea ordinii mondiale, avertizeaza grupul de consultanta de risc Eurasia, potrivit CNBC. Democratiile liberale sufera…

- ​Un vas roman din argint de secol IV descoperit in Croatia s-a dovedit a fi mult mai interesant decat parea la prima vedere. Vasul este considerat ca fiind cel mai vechi dispozitiv de facut farse care dateaza de pe vremea Imperiului Roman, fiindca este astfel conceput incat vinul sau alte lichide se…

- Celebrul experiment de la Philapdelphia ar fi avut loc in 1943, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. A fost perioada in care SUA a realizat o serie de experimente in scop militar, printre care si proiectul Manhattan, care a dus la dezvoltarea primei arme nucleare.

- Cozonacul este nelipsit de pe masa de sarbatori. O gospodina demonstreaza cum se framanta corect cozonacii. Iata si o reteta delicoasa de cozonac: Ingrediente: 1 kg faina alba500 ml lapteesenta de rom si vanilie200 g unt, plus 30 g pentru uns tavile3 linguri…

- Puțini dintre spioni s-au bucurat de atat de numeroase calificative, cele mai multre dintre ele deosebit de elogioase, aparute in medii, dar și in lucrari de specialitate: „Agentul dublu cu cel mai mare succes”, „Cel mai important agent dublu al Marii Britanii in al Doilea Razboi Mondial”, „Agentul…

- Un vas de pescuit disparut dupa tsunamiul care a devastat centrala atomica Fukushima-Daiichi în 2011 a aparut din senin pe o plaja situata la peste 9.000 de kilometri departare. Nava a fost gasita într-o stare avansata de degradare, iar singurii „pasageri“ prezenti…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul privind Casa Regala. „Din cate știu, Romania este republica, nu monarhie”, a declarat premierul. Ulterior, el a declarat la Parlament, ca este un punct de vedere personal. UPDATE ora 15.50 „Eu am declarat in nume personal, consider ca acel Palat (Palatul…

- Dupa mai bine de 100 de ani, Titanicul are inca secrete. VEZI ce s-a intamplat in realitate cu faimosul pachebot Au trecut 105 ani de la scufundarea Titanicului. In noaptea de 14 aprilie 1912 a avut loc unul dintre cele mai mari dezastre maritime din istorie. 1523 de suflete, din cele 2223 aflate pe…