- Armata siriana a reusit sa patrunda miercuri seara intr-un oras cheie din enclava asediata Ghouta de Est, supusa la intense bombardamente, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. "Fortele regimului au atacat Hammuriyeh si au reusit sa preia controlul partial" asupra…

- Armata turca a incercuit, marti, orasul Afrin, care este de aproape opt saptamani tinta unei ofensive lansate cu ajutoare siriene in vederea dislocarii unei militii kurde siriene considerate ”teroriste” de Ankara, dar sustinute de Washington, relateaza AFP.Aceasta inaintarea a fortelor pro-turce…

- Peste 1.000 de persoane au nevoie de evacuare medicala de urgenta in partea controlata de rebeli din Ghouta Orientala, tinta de trei saptamani a unei ofensive devastatoare a regimului sirian, potrivit Natiunilor Unite, relateaza AFP. 'Peste o mie de persoane trebuie evacuate de urgenta din enclava…

- Un convoi umanitar care a intrat vineri in provincia siriana Ghouta Orientala si-a descarcat toate camioanele cu ajutoare in Douma, principalul oras din enclava aflata sub controlul rebelilor, si s-a intors in teritoriul controlat de guvern, a anuntat Comitetul International al Crucii Rosii (CICR)…

- Pentru prima data de luni, provizii cu mancare au ajuns in orasul Douma, a anuntat Crucea Rosie. Bombardamentele s-au oprit, peste noapte, iar situatia din Ghouta a fost descrisa ca fiind "calma” acum. O incercare anterioara a ONU a esuat din cauza bombardamentelor continue. "Astazi,…

- In februarie, din 39 de atacuri confirmate asupra unor obiective de sanatate, ambulante si depozite, 28 au fost in enclava asediata de rebeli Ghouta de Est, 10 la Idlib si unul la Homs, a declarat vineri al Geneva purtatorul de cuvant al OMS Christian Lindmeier. El nu a putut spune daca cele mai…

- Stephan Dujarric a declarat ca bombardamentele si raidurile aeriene din regiunea Ghuta de Est, care se afla in apropierea Damascului, continua, impiedicand accesul ajutorului umanitar in zona de conflict. "Continuarea ostilitatilor in Ghuta de Est au rezultat in cel putin 100 de morti in ultimele…

- Livrarea de ajutoare umanitare prevazuta, joi, in enclava controlata de rebeli Ghouta de Est a fost "amanata", a anuntat Comitetul International al Crucii Rosii (CICR), in timp ce sectorul este tinta unor bombardamente intense si ofensivei regimului sirian.

- Atacurile guvernului sirian asupra zonei de langa Damasc, care au inceput acum doua saptamani, reprezinta cea mai dura campanie a unui razboi care dureaza de opt ani si in care au murit sute de oameni din cauza bombardamentelor. Imaginile transmise in direct de televiziunea de stat siriana…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Sunt 493 de familii sau persoane singure afectate…

- Rebelii sirieni din Ghouta de Est vor apara teritoriul si nu au loc negocieri privind o retragere care a fost propusa de Rusia, a declarat un purtator de cuvant al armatei pentru unul dintre principalele grupuri de rebeli din Ghouta, relateaza Reuters. 'Nu exista negocieri cu privire…

- Armata rusa le-a propus marti rebelilor sirieni din Ghouta de Est o evacuare sub protectie din zona asediata de fortele siriene si aliatii lor, relateaza Reuters, conform news.ro.Ministerul rus al Apararii se declara pregatit, intr-un comunicat, sa garanteze transportul rebelilor si familiilor…

- Aproape 20 de cazuri de sufocare au fost raportate luni seara dupa bombardamentul regimului sirian asupra enclavei rebele Ghouta de Est, la portile Damascului, vizata de o ofensiva sangeroasa, a indicat o organizatie nonguvernamentala citata de AFP. "Optsprezece cazuri de sufocare si de dificultati…

- Convoiul umanitar intrat luni in regiunea rebela Ghouta de Est, la portile Damascului, s-a retras la inceputul serii fara a fi distribuit toate ajutoarele, livrate "in plin bombardament", potrivit ONU, transmite AFP. "Se intampla acum. Convoiul cu destinatia Ghouta orientala se retrage din Douma dupa…

- Convoiul de 46 de camionete a fost trimis de Comitetul International al Crucii Rosii, Semiluna Rosie Arabo-Siriana si ONU si urma sa treaca de un ultim punct de verificare al armatei la al-Wafideen, luni dimineata. "Pare o cursa cu timpul", a postat pe Twitter Pawel Krzysiek, seful comunicatiilor de…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a estimat ca ajutoare umanitare vor ajunge luni la locuitorii din enclava insurgentilor Ghouta Orientala, tinta unei ofensive sangeroase a regimului sirian si scena unei grave crize umanitare, informeaza duminica AFP. "ONU si partenerii sai prevad livrarea…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sambata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de langa Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP preluat de agerpres. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sambata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de langa Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Bombardamentele asupra altor zone din Ghouta au ucis…

- ONU spera sa poata livra ajutoare umanitare in orasul Duma, in enclava rebela Ghouta Orientala, "in cateva zile", insa considera ca armistitiul de cinci ore zilnic propus de Moscova "nu este suficient", relateaza AFP. "In cateva zile, ar trebui sa putem intra in Ghouta Orientala (...)…

- Un convoi cu ajutoare umanitare a intrat joi in enclava Afrin, din nordul Siriei, controlata de kurzi si unde Turcia desfasoara o operatiune militara, relateaza dpa. Transportul, organizat de Comitetul International de Cruce Rosie (CICR) si de Semiluna Rosie siriana, este primul de acest fel care ajunge…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un numar de aproximativ 40 de camioane incarcate cu ajutoare umanitare sunt gata sa plece la Douma, in Ghouta Orientala, langa Damasc, a declarat miercuri Mark Lowcock, secretar general-adjunct pentru afaceri umanitare, informeaza AFP. Dupa adoptarea, sambata, a unei rezolutii ce solicita aplicarea…

- "Am primit informatii in aceasta dimineata ca luptele continua in Ghouta de Est. In mod clar situatia din teren nu permite intrarea ajutoarelor medicale sau evacuarile persoanelor ranite grav", a spus Jens Laerke, purtatorul de cuvant al agentiei umanitare din cadrul ONU. Observatorul Sirian…

- ONU a facut din nou apel pentru un armistitiu in Ghouta de Est, regiune controlata de rebeli, dupa ce au fost raportate noi cazuri de decese din cauza raidurilor aeriene, scrie BBC. UPDATE 16:08 Putin ordona armistițiu in Ghouta de Est Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni o pauza umanitara…

- ONU a facut din nou apel pentru un armistitiu in Ghouta de Est, regiune controlata de rebeli, dupa ce au fost raportate noi cazuri de decese din cauza raidurilor aeriene, scrie BBC. Conform informatiilor de luni dimineata, au avut loc noi bombardamente in regiune in Douma, in orasul principal Ghouta…

- La doar cateva ore dupa intrarea in vigoare a armistițiului de incetare a focului in Siria, stabilit, sambata, de statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU, forțele guvernamentale de la Damasc au lansat un atac aerian asupra unei enclave controlate de rebeli, scrie BBC News. Ultimele atacuri…

- "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si Siria este o rusine pentru omenire", a declarat Donald Trump in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba. "Ceea ce au facut acest trei tari acelor oameni (...) este o rusine", a adaugat el. Cu incepere de duminica, 468 de civili, dintre care…

- In timp ce Ghouta de Est nu mai termina sa-si numere mortii si ranitii in a patra zi a ofensivei fortelor aeriene siriene in aceasta enclava de la periferia Damascului, unde au fost asediati, din 2013, 400.000 de locuitori, paralizia comunitatii internationale, care nu reuseste sa adopte o pozitie comuna…

- Pentru a patra zi consecutiv, avioanele regimului au lansat bombe si butoaie cu explozibil deasupra estului regiunii Ghouta, in apropierea Damascului, ucigand cel putin 24 de civili, in ciuda protestelor internationale care cer stoparea baii de sange, scrie AFP.

- Forte siriene proguvernamentale au patruns, marti, in regiunea nord-vestica Afrin pentru a interveni in favoarea gruparii insurgente kurde YPG si au fost atacate de armata turca, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 106 civili au fost ucisi, marti, in bombardamentele efectuate de regimul sirian asupra provinciei Ghouta de Est, o enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a informat organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de AFP.

- Coordonatorul ONU pentru ajutoarele umanitare in Siria, Panos Moumtzis, a difuzat luni la Beirut un comunicat in care arata ca "situatia umanitara a civililor din Ghouta de Est este complet scapata de sub control" si a apreciat ca "este obligatoriu sa se puna capat imediat acestor suferinte umane…

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…

- Regimul sirian ramane determinat sa recucereasca enclava rebela Ghouta de Est dupa cinci zile de bombardamente care au provocat moartea a peste 240 de civili, in timp ce ONU examineaza un proiect de rezolutie ce prevede un armistitiu de 30 de zile in toata Siria, transmite AFP. Dupa o…

- Ministerul de Externe turc i-a convocat recent pe ambasadorii Rusiei si Iranului la Ankara pentru a le prezenta o nota de protest contra operatiunilor militare in desfasurare in Idlib, a explicat Cavusoglu intr-o intalnire cu jurnalisti germani desfasurata in statiunea turca Antalya.''Le-am…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, relateaza site ul postului France 24, preluat de Romania TV.Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, printre victime…

- "Erdogan incearca din nou sa induca in eroare opinia publica din Turcia si sa se elibereze de crimele comise impotriva poporului sirian", a raspuns Ministerul de Externe din Siria.Presedintele Tayyip Erdogan l-a numit pe liderul sirian Bashar al-Assad un terorist, declarand ca discutiile…

- Aproximativ 400.000 de oameni din Ghouta de Est sunt asediati de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad, iar Natiunile Unite au cerut guvernului sirian sa permita evacuarea a circa 500 de pacienti, care altfel vor muri, in lipsa unei asistente medicale de urgenta, potrivit Agerpres. Citeste…

- Evacuarile medicale au inceput intr-o suburbie a capitalei Siriei, Damasc, controlata de rebelii sirieni, a anuntat Crucea Rosie citata de BBCNews. Intr-un tweet, acesta a spus ca pacientii "critici" au fost mutati din zona Ghouta de Est in capitala.

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit marti cu un an prevederile unei rezolutii ce autorizeaza livrarea de ajutoare umanitare catre populatiile aflate in zonele controlate de rebeli din Siria, in pofida rezervelor exprimate de Rusia, China si Bolivia, relateaza AFP. Rezolutia a fost adoptata…