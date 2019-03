„Estimam ca in aproximativ 15 zile vom fi gata sa oferim ajutor", a declarat Francesco Rocca, presedintele Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie in cadrul unei conferinte de presa la Caracas. El a mai adaugat ca organizatia va incepe distribuirea ajutoarelor umanitare pe care presedintele Nicolas Maduro a refuzat sa le primeasca in tara si care sunt depozitate momentan la granitele cu Columbia si Brazilia.

Crucea Rosie va actiona in acord cu principiile sale de „impartialitate, neutralitate si independenta", a adaugat el, „fara sa accepte interventii…