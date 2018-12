Stiri pe aceeasi tema

- O intamplare fericita, demna de povestile pline de magie, a facut ca balonul lansat de copil in tara natala sa fie purtat de vant pana in statul vecin. Așa ca scrisoarea prinsa de balon a aterizat in calea polonezului, care si-a dat tot interesul sa-l gaseasca pe pusti. Totul a inceput intr-o seara,…

- Elevii de la Scoala gimnaziala “Ion Creanga” din Buzau au realizat cea mai lunga scrisoare pentru Mos Craciun. Contine dorintele copiilor de la toate clasele unitatii de invatamant. Scrisoarea are 34 de metri si a fost prezentata astazi. Au lucrat mai multe zile la ea si contine sute de mesaje pentru…

- Mesaje de Craciun pentru familie si prieteni Craciunul este despre timp petrecut cu familia si cu prietenii. Este despre a crea amintiri care sa dureze o viata. Craciun fericit tie si familiei tale! *** Craciun cat mai luminos, vis de iarna calduros, liniste langa cei dragi,…

- „Daruiește un zambet!” Și tu poți fi Moș Craciun! Doneaza pentru copiii abandonați de la Spitalul de Copii din Brașov. Brașovenii cu inima mare și bune intenții pot face un gest frumos, acum in preajma sarbatorilor, care se va dovedi de folos. „Orice donație este de ajutor, indiferent…

- Zeci de suceveni s-au adunat luni seara in centrul municipiului reședința de județ, pentru a aprinde o lumanare in memoria victimelor supuse violenței domestice.Acțiunea, desfașurata in fața Casei de Cultura Suceava, are loc in cadrul campaniei Daruiește, Ajuta, Respecta, inițiata de Asociația SEVA…

- Mai multe autovehicule pline cu hainele donate de ramniceni in cadrul actiunii ”Daruieste pentru un zambet”, precum si cu fructe de la Pigulin Fruit si cozonaci de la Luci Pol Impex, au pornit prin judet ca sa faca daruri celor ...

- Nu mai e mult pana cand Mos Craciun va pleca in cautarea noastra - iar atunci ar fi frumos sa-l asteptam pregatiti acasa. Pana in seara cu pricina insa, este timp din belsug pentru evenimente, petreceri, concerte si inaugurari care sa ne umple (si mai mult) acest decembrie al cadourilor – fie de dat,…

- Primaria Sectorului 5 a alocat aproape 10 milioane de lei pentru a planta iarba in spatiul dintre sinele de tramvai, pe o suprafata de peste 48.000 de metri patrati, iar unul dintre motivele oficiale se refera la „o functie sanitara a gazonului de calmare a psihicului uman”. La finalul saptamanii trecute,…