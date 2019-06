Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul dezastrului din localitațile Rachita, Pianu, Saliștea și Sebeșel a facut astazi obiectul unei videoconferințe cu ministrul de Interne, Carmen Dan, susținuta de autoritațile din Alba. In urma discuțiilor, zece locuințe modulare vor fi trimise luni spre Rachita, acolo unde o jumatate din casele…

- Primaria Municipiului Sebeș anunța ca a oferit, pe tot parcursul zilei de astazi, sprijin sinistraților din Sasciori, Sebeșel și Rachita. Direcția de Asistența Sociala Sebeș a trimis doua asistente și un medic, SVSU Sebeș a intervenit pentru evacuarea apelor din gospodarii, iar SPAP Sebeș a transportat…

- Ca urmare a precipitațiilor abundente inregistrate in sudul județului Alba, in data de 1 iunie 2019, localitațile Rachita, Pianu de Jos, Pianu de Sus, Sebeșel și Saliștea au fost afectate grav de inundații. Crucea Roșie Romana Filiala Alba, in calitate de organizație dedicata problemelor umanitații,…

- Crucea Roșie a pus la dispoziția paturi, paturi, imbracaminte, apa pentru populația din satele Rachita, Saliștrea și Pianu. In cursul dimineții se va face o evaluare a nevoilor a locuitorilor localitațile afectate. Situatia operativa pe parcursul noptii: – Salistea: Grupa operativa cu 1 of 1 subof Dacia…

- In urma ploilor torențiale cazute in zona de Sud a județului Alba s-a format o viitura din cauza scurgerilor de pe versanți care a afectat localitațile, Sebeșel, Calnic, Pianu de Sus, Saliștea și Rachita. Drumurile din satul Rachita au fost sub ape, fiind grav afectate de viituri. De asemenea, zeci…