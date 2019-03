CrowdingLab: platforma de crowdfunding lansata de un roman, care le ofera investitorilor un randament mediu de 15%

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 3 din 10 copii din Romania spun ca parintii au publicat informatii despre ei pe internet fara acordul lor. 17% declara ca profesorii au facut acelasi lucru. Asta arata studiul „Acces, utilizari, riscuri si oportunitati ale internetului pentru copiii din Romania” de Platforma Digital Lives Research.…

- 25.000 de oameni au murit in Romania, in doar un an, din cauze asociate poluarii. Sunt date oficiale stranse pentru anul 2015, publicate in 2018. Cu acest argument, producatoriii si importatorii de autoturisme cer o noua taxa pentru masinile din Bucuresti, pentru a stimula innoirea parcului auto din…

- Persoanele cele mai sarace si mai vulnerabile - copii, varstnici - din Europa sunt si cele mai expuse la poluarea aerului si fonica, trage un semnal de alarma Agentia Europeana de Mediu (AEM, cu sediul la...

- Pasionații de astronomie care au urmarit, luni, eclipsa de luna, au avut parte de inca un eveniment rar. In timpul eclipsei, un meteorit a lovit suprafața lunii. Imaginile cu meteoritul care lovește luna au fost surprinse de pasionații de astronomie și publicate pe rețelele de socializare. Romania,…

- ”Suedia are una dintre cele mai mari populații de Cormorani Mari din Europa. Potrivit datelor Directoratului General pentru Mediu, din cadrul Comisiei Europene, in 2012 existau 40.598 de cuiburi ocupate de Phalacrocorax carbo sinensis in Suedia și 169 de colonii”, este mesajul Ambasadei Suediei.…

- O eclipsa totala de Luna, singura din urmatorii doi ani, va avea loc luni dimineata si va fi vizibila in Romania. Luna va intra complet in umbra Pamantului luni, la ora 07.12, cand se va afla foarte aproape de orizontul de nord-vest, cu aproximativ o ora inainte sa rasara soarele. Fenomenul va putea…

- O eclipsa totala de Luna, singura din urmatorii doi ani, va avea loc luni dimineata si va fi vizibila in Romania. Luna va intra complet in umbra Pamantului luni, la ora 07.12, cand se va afla foarte aproape de orizontul de nord-vest, cu aproximativ o ora inainte sa rasara soarele. Fenomenul…

- In noaptea de 20 spre 21 ianuarie are loc fenomenul „super Luna sangerie a lupului”, o combinatie intre eclipsa totala si super-Luna, care va fi vizibil in America de Nord si de Sud, in anumite parti din Europa si putine regiuni din Asia. Fenomenul va putea fi observat, in Romania, pe jumatate, pana…