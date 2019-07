Crosul HOSPICE: 1.200 de alergatori, un record national si aproape 50.000 de euro pentru pacienti

Stiri pe aceeasi tema

- Un vanator de munte de la Brigada 2 „Sarmizegetusa“ a stabilit un nou record național la alergare pe bada, timp de 12 ore. Rebert Hajnal a alergat sambata, pe aleea de sub Tampa de la 5.00 dimineața pana la ora 17.00 incontinuu, reușind sa atinga 135 de kilometri, ceea ce inseamna un nou record național…

- Peste 20 de artisti, printre care cei de la The Mono Jacks, Vita de Vie, Tapinarii si Luna Amara, vor urca pe scena Folk Rock Fest Piatra Craiului, care se va desfasura in parcul national, in perioada 15-17 august si in cadrul caruia, anul acesta, se vor pune bazele unei miscari care sa aduca artistii…

- Și in acest an, Catena-Farmacia inimii este alaturi de oamenii care au cel mai mult nevoie de ajutor, participand la cel mai important eveniment caritabil al anului organizat de HOSPICE Casa Sperantei. Totul in beneficiul copiilor si adultilor care sufera de boli incurabile și pentru care orice gest…

- Vrei sa ai parte de o oferta ca niciuna alta in Romania? Te-ai saturat sa auzi povești triste despre cei plecați prin alte agenții? Noi iți oferim ocazia sa participi la Targul de joburi din 12 Iunie 2019 pentru a obține pe loc un post de Distribuitor ziare/ reviste/ colete la cel mai mare angajator…

- Pasionații de alergare amatori sau profesioniști care vor sa iși dedice efortul cauzei pacienților incurabili se pot inscrie la cea de-a 11-a ediție a crosului Alearga TU pentru EI, powered by Miele. Pe langa cursele individuale consacrate in edițiile precedente, anul acesta alergatorii vor putea alege…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca in acest an vor fi facute investitii masive in unitatile sanitare, astfel incat sa fie create conditiile necesare pentru ca medicii sa poata oferi pacientilor “un act medical de calitate”, investitiile constand in lucrari de constructie, extindere…