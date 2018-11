Crosul 15 Noiembrie: campionul Rusiei, printre favoriți Unul dintre principalii favoriți la primul loc la Crosul 15 Noiembrie (ediția a 29-a) este Rinas Akhmadeev, un atlet din Rusia, dar care alearga sub steag neutru, așa cum a facut-o și la Campionatele Europene de la Berlin de anul acesta, in proba de 5.000 m, intrecere de inalt nivel in care a inregistrat și un record personal de 13:24.43 minute. Akhmadeev (29 ani) este multiplu campion național al Rusiei și s-a clasat pe locul 3 la Campionatele Mondiale Universitare de la Gwangju (Coreea de Sud), la 5.000 m. Festivitatea de deschidere a concursului internațional de atletism de la Brașov va avea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

- Un campion european alearga la Brașov, in cinstea eroilor de la 15 Noiembrie 1987. Italo Quazzola a caștigat medalia de aur cu echipa Italiei la Campionatele Europene de Cros de la Chia și este component de baza al lotului național al țarii sale. Are 24 de ani și un record personal de 14:19.18 minute…

- Campioana Ucrainei in proba de 10.000 metri vine la Crosul 15 Noiembrie! Olga Kotovska (35 ani) a fost componenta a lotului olimpic al Ucrainei la Jocurile Olimpice din 2016, la competiția suprema gazduita de Rio de Janeiro alergand in proba de maraton. Crosul 15 Noiembrie , din 10-11 noiembrie, este…

- Cehia iși trimite campionul la Brașov! Viktor Sinagl este dublu campion al țarii sale (la U23) in acest an, in probele de 1.500 și 5.000 metri. Cele mai bune rezultate ale sale pe distanța de 5 km sunt de 14:30 minute pe strada, respectiv 14:46 minute pe pista. In octombrie 2018 a caștigat concursul…

- Campionul Olandei ia startul la Crosul 15 Noiembrie! La concursul de alergare stradala de la Brașov, Roy Hoornweg este favorit la unul din locurile pe podium, recordul personal pe distanța de 5.000 metri fiindu-i de 13.31:41 minute. Roy Hoornweg (29 ani) este campion in „Țara lalelelor” in proba de…

- Campioana Cehiei alearga la Brașov, la ediția a 29-a a Crosului 15 Noiembrie ! Lucie Sekanova este o atleta de top din țara sa natala, pe care a reprezentat-o, in 2017, la Campionatele Mondiale de la Londra și la Jocurile Mondiale Universitare de la Taipei, iar in acest an la Campionatele Europene de…

- Pregatirile pentru ediția din acest an (a 29-a) a Crosului 15 Noiembrie au intrat, ușor-ușor, pe linie dreapta, de competiția comemorativa a Revoltei de la 15 Noiembrie 1987 desparțindu-ne doua saptamani. Printre atleții de elita care vor alerga in concursul 5K de la Brașov este și campioana Irlandei!…

- Printre atleții de elita din Romania, Germania, Croația, Italia, Irlanda, Cehia, Slovacia și Olanda care au confirmat prezența la Crosul 15 Noiembrie (ediția a 29-a) se numara și italianca Veronica Inglese. Nascuta pe 22 noiembrie 1990, in sud-estul Italiei, la Barletta, Veronica Inglese a devenit vicecampioana…

- La Crosul 15 Noiembrie (ediția a 29-a) vor participa, incepand cu acest an, pe langa atleți amatori și atleți legitimați sau de performanța, și atleți de elita, așa cum sunt numiți in lumea atletismului. Aceștia sunt atleți de valoare, cu rezultate importante obținute atat in țarile de unde provin,…