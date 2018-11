Crosspoint Real Estate a asistat SIF Banat Crisana in vanzarea fostului sediu Bank of Cyprus catre un antreprenor local

Stiri pe aceeasi tema

- Antibiotice SA iși menține și in 2018 poziția de lider in topul firmelor ieșene – categoria Industrie – intreprinderi foarte mari – produse farmaceutice, realizat de Camera de Comerț Iași. Alaturi de acest trofeu, in cadrul galei de joi, 1 noiembrie a.c., compania a primit și diploma de excelența pentru…

- Compania de consultanta imobiliara Crosspoint Real Estate, partener Savills in Romania, a fost desemnata agentia exclusiva pentru vanzarea unitatilor din proiectul rezidential H Pipera Lake, dezvoltat de Hagag Development Europe. Proiectul este...

- Filiala județeana Timiș a Asociației comunelor din Romania, prin președintele Ionel CURUȚI, a semnat, astazi impreuna cu Comuna Șag, reprezentata de primarul Flavius-Alin ROȘU, contractul de superficie și de folosința pentru terenul unde A.Co.R. Timiș va construi un sediu pentru centrul de pregatire…

- In fiecare an, este reparata complet doar a 20-a parte din lungimea de cale ferata deteriorata in Romania, reiese dintr-o declarație facuta, marți, de ministrul Transporturilor, Lucian Șova, declarație citata de Mediafax. Pentru 2019 ministrul promite o "formula noua de abordare bugetara, atat la Compania…

- Episcopia Devei si Hunedoarei va putea folosi numele si imaginea parintelui Arsenie Boca in comercializarea obiectelor bisericesti, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a emis o ordonanta presedintiala in acest sens, respingand pretentiile unui tanar aradean care detine dreptul de licenta pentru folosirea…

- KiK, unul dintre cei mai mari discounteri de imbracaminte din Germania, cu o retea de peste 3.500 de magazine in Europa, a deschis vineri primul sau magazin din Romania, la Oradea, in urma unei investitii de peste 150.000 de euro, scrie News.ro. KiK tinteste extinderea pe plan local…

- Safetech Innovations, una dintre cele mai importante companii de pe piata de securitate a informatiei din Romania, a incheiat prima jumatate a anului cu venituri de 4 milioane lei, o crestere de 10% fata de aceeasi perioada a anului 2017. Pentru 2018, compania vizeaza venituri de peste 9,5 milioane…

- Compania aeriana cu origini italiene Ernest Airlines, care s-a lansat pe plan local in iunie 2018, a decis ca, incepand cu 8 octombrie 2018 pana in aprilie 2019 sa isi opreasca temporar operatiunile, potrivit unui comunicat de presa trimis de reprezentantii companiei.