- Studio Wildcard a anunțat ca ARK: Survival Evolved va sosi pe Nintendo Switch in aceasta toamna cu toate DLC-urile lansate pana atunci. Anunțul a fost facut in cadrul evenimentului Epic Games, ‘State of Unreal’, de la Game Developers Conference 2018, iar jocul este portat alaturi…

- Trupa Massive Attack a anunțat ca și-a inchis pagina de Facebook din ingrijorare fața de modul in care compania ințelege sa protejeze datele utilizatorilor. Artiștii susțin ca vor reveni pe rețeaua de socializare daca Facebook iși va modifica politica de securitate. Trupa Massive Attack a anunțat ca…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ,,E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile.

- Producatorul executiv al Far Cry 5, Dan Hay, a dezvaluit ca “unui jucator bun ii va la 25 de ore” sa termine campania single-player, neluand in considerare activitați precum vanatoarea și pescuitul, in teste, in cele doua activitați jucatorii activand in jur de 4-5 ore. Campania…

- Opozitia rusa si organizatii neguvernamentale au denuntat mii de nereguli la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, destinate indeosebi sa creasca participarea la scrutinul la care presedintele Vladimir Putin ar urma sa fie reales fara probleme pentru al patrulea mandat, informeaza AFP.…

- Marile companii digitale, precum Alphabet su Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie. Proiectul, care a fost vazut vineri de Bloomberg, prezinta cum aceasta…

- Odata cu intrarea pe piata din Romania, Spotify va fi disponibil in 65 de piete din intreaga lume, scrie europafm.ro. Unul dintre principalele atuuri ale serviciului Spotify este personalizarea, ce permite fanilor sa gaseasca muzica preferata in cel mai simplu mod, dar și sa descopere noi piese și…

- Bandai Namco Games a anunțat ca Noctis Lucis Caelum din Final Fantasy XV va sosi in arena Tekken 7 din 20 martie. Personajul face parte din al 3-lea pachet de conținut, dupa Tekken Bowl și Geese Howard și va veni alaturi de stagiul din Final Fantasy XV, Hammerhead. Noctis va veni cu…

- SEGA Genesis Collection va fi lansat pe 29 mai pentru PC, PlayStation 4 și Xbox One, anunța SEGA. Anunțul, de pe contul oficial Twitter al companiei, a fost șters intre timp. SEGA a lansat in 2011 pe PC (Steam), PS3 și Xbox 360 o alta compilație de jocuri retro. Nu s-au menționat diferențele, așteptam…

- Epic Games prezinta primul trailer al lui Fortnite Battle Royale pe iOS. Inscrierile in teste sunt deschise pe pagina oficiala, momentan doar pe iOS, cele Android urmand la o data neanunțata. Veți avea nevoie de iPhone 6S/SE, iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 2017 sau iPad Pro. Fortnite…

- Phil Spencer, de la Microsoft, a declarat ca și el și-ar dori posibilitate de cross-play intre versiunile de PlayStation 4 și Xbox One ale Fortnite. Declarația a fost facuta pe Twitter, dupa ce a fost anunțat ca titlul battle royale, dezvoltat de Epic Games, a primit acest gen de suport pe celelalte…

- Intr-un final, Activision va lansa Crash Bandicoot N.Sane Trilogy pe PC, Xbox One și Switch, pe 10 iulie mai exact, dupa lungi luni de zvonuri. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy reprezinta remasterizarea primelor trei titluri originale ale seriei și a avut vanzari și recenzii bune anul trecut,…

- Epic Games bate fierul cat e cald și anunța ca Fortnite Battle Royale, al doilea cel mai popular titlu battle royale in acest moment, va avea cross-play/progression/purchase intre versiunile PC, Xbox One, iOS și Android. Versiunea PS4 nu va fi compatibila cu cea Xbox One, ci cu toate celelalte.…

- Black Ops revine! Cu o experiența de joc surprinzatoare, Call of Duty®: Black Ops 4 va revoluționa seria de mare succes din istoria Call of Duty® odata cu lansarea sa pe data de 12 octombrie, pentru PlayStation 4, Xbox One și PC. Fanii Call of Duty pot urmari evenimentul de prezentare pe…

- Fanii au cerut, iar Activision aduce Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy acum pe toate platformele de gaming disponibile. Vedeta din jocurile anilor ‘90 își face simțita prezența pe Nintendo Switch, Xbox One și Steam® pe 10 iulie 2018. Lansarea Crash Bandicoot N. Sane Trilogy…

- Fortnite a intrecut intr-un final cel mai vizionat joc video de pe Twitch, League of Legends, care a cedat intr-un final coroana. Unde PlayerUnknown’s Battlegrounds a eșuat (vorba vine), titlul Free to Play al celor de la Epic Games a reușit. Studioul anunța ca Fortnite Battle Royale…

- Scribblenauts Showdown a fost lansat in Statele Unite pe PlayStation 4, Xbox One și Switch, iar Warner Bros. Interactive Entertainment ne ofera trailer-ul oficial de lansare: In Europa va sosi la sfarșitul saptamanii, iar jocul abunda de mini-games plus noul mod Showdown in care 4…

- Jocurile moderne ale seriei Far Cry sunt cunoscute pentru multe aspecte, precum lumea deschisa, multiplele abordari posibile, vehicule, animale care pot fi folosite impotriva inamicilor, dar cel mai relevant acum sunt antagoniștii larger that life, cum ar spune americanii. Astazi vedem un…

- Trion World a dezvaluit astazi Defiance 2050, MMO Free to Play care va veni in acest an pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Defiance 2050 va avea nivele open world și lupte cooperative masive. Site-ul oficial permite inscrierile in Closed Beta. The post Defiance 2050 a fost dezvaluit appeared first on…

- Anunț privind deschiderea apelului de selecție a proiectelor pentru masurile: – M3.2/6B „Servicii sociale imbunatațite in teritoriul Grupul de Acțiune Locala VALEA CLANIȚEI” – M3.3/6B „Integrarea minoritaților locale” in Eveniment / Share this:Click to share on Facebook (Opens in…

- Finlandezii de la HMD Global, care detin drepturile asupra brandului Nokia, au lansat o noua versiune a Nokia 8110, modelul lansat de Nokia in 1996 si devenit celebru si datorita aparitiei in cadrul trilogiei Matrix. Noua versiune pastreaza in mare designul originalului, cu acelasi mecanism…

- Doi barbați au fost trimiși in judecata dupa ce au incercat sa mituiasca un polițist in Eveniment / Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Teleorman au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman…

- Luna se afla in primul patrar si in crestere spre Luna Plina din 2 martie, iar Vineri 21 februarie 2018 iese din zodia Taurului si intra in zodia Gemeni pana Duminica seara 24 februarie, deci tot weekendul este marcat de prezenta Lunii in Gemeni. Iata cum ti se prefigureaza weekendul din punct…

- Versiunea remasterizata a jocului de curse cu distrugeri din 2008, Burnout Paradise, va sosi pe PlayStation 4 și Xbox One din 16 martie, a anunțat Criterion Games. Burnout Paradise Remastered va include și cele 8 DLC-uri lansate in perioada ‘Year of Paradise’ și va avea texturi…

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- Accident rutier cu victime, la Tarnava; O masina s-a izbit de un copac in Eveniment / O masina s-a izbit de un copac pe DJ 503, pe raza localitatii Botoroaga, sat Tarnava, iar in urma impactului doua persoane au ramas incarcerate. Accidentul a avut loc in seara zilei de duminica,…

- Facebook, Twitter si Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protectia consumatorilor.

- Epic Games anunța ca Fortnite Battle Royale va primi in lunile urmatoare mai multe moduri de joc, cu prima tranșa venind in martie. Primele cinci vor fi: 50v50, harta micșorata, runde mai scurte, micșorarea ariei mai alerta, joc intre mai multe echipe. Mai apoi vor veni altele, cateva zeci,…

- Epic Games a lansat cel mai nou update pentru mod-ul Fortnite, Battle Royale, care ne pregatește de Valentine’s Day. Update-ul 2.4.2 este disponibil pentru versiunile de PlayStation 4, PC și Xbox One ale jocului și aduc in plus un Crossbow (Rare și Epic) cu sageți infinite și costumații…

- Pillars of Eternity II: Deadfire va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch in perioda sarbatorilor de iarna ale acestui an. Versiunea de console va fi portata de Red Cerberus, iar Versus Evil și Obsidian Entertainment vor fi distribuitori. Versiunile de PC, Mac și Linux pentru Pillars of Eternity…

- Marii productori de jocuri video insista mai mult ca oricand cu moduri multiplayer sau singleplayer care atrag jucatorii cu microtranzacții in titluri care nu se preteaza la așa ceva. Infamul games as service, cum le place directorilor sa spuna, este incercarea companiilor de a ține gamerii…

- Bungie a dezvaluit astazi programul dezvoltarii lui Destiny 2, MMOFPS disponibil pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Studioul asigura gamerii ca niciunul din conținutul listat nu va fi contra cost. Contul Twitter al jocului a confirmat intre timp ca Expansion 2 va debuta in luna mai. The post Bungie prezinta…

- Municipiul București s-a clasat pe locul trei într-un top al orașelor pe raza carora sunt postate cele mai multe mesaje antisemite pe Facebook și Twitter, potrivit declarațiilor ministrului israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett.

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit Wall Street Journal. In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca…

- Compania de analiza a pieței gaming SuperData a anunțat jocurile care au generat cei mai mulți bani pentru producatorii lor. Am evitat cu eleganța cuvantul „vandut” pentru ca multe titluri din top sunt Free to Play și obțin bani prin microtranzacții. SuperData noteaza ca numarul jucatorilor de…

- Capcom a anunțat un crossover Monster Hunter: World care aduce costume tematice cu monștrii Rathalos, Zinogre și Kirin pentru Street Fighter V via Extra Battle Mode. In fiecare luna va sosi cel puțin cate un costum unic care va putea fi obținut in Extra Battle Mode cu Fight Money. …

- La o saptamana de la demisia din Guvern, fostul premier Mihai Tudose a postat un mesaj pe Facebook cu ocazia aniversarii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. "Unirea Principatelor, la 24 ianuarie 1859, a reprezentat un moment crucial in istoria acestei natiuni, moment de mare solidaritate,…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari.

- Pompierii teleormaneni au salvat locuinta unei batrane din Vitanesti in Eveniment / Jarul cazut dintr-o soba ar fi putut duce la o tragedie, daca pompierii teleormaneni n-ar fi intervenit, prompt, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locuinta unei batrane de 78 de ani, din localitatea Vitanesti.…

- Peste 106.000 de pensionari la inceput de 2018 in Social / Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii Teleorman, in prima luna din 2018, valoarea pensiilor platite la nivel judetean se ridica la suma de 100.106.236 de lei, in contextul in care judetul Teleorman este unul dintre judetele cu numar mare…

- Fortnite a fost descarcat de 40 de milioane de ori pe toate cele 3 platforme disponibile (PlayStation 4, PC și Xbox One) a dezvaluit Epic Games. Pana luna trecuta Fortnite a fost descarcat de 30 de milioane de ori, ceea ce inseamna ca in numai o luna au avut loc 10 milioane de descarcari.…

- 676 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca in ultima luna din 2017 in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna decembrie a anului 2017, 843 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca…

- Imediat dupa confirmarea Dark Souls Remastered, Bandai Namco a confirmat și Dark Souls Trilogy pentru PlayStation 4. Pachetul include Dark Souls Remastered, Dark Souls II: Scholar of the First Sin și Dark Souls III: The Fire Fades și va sosi prima data in Japonia din 24 mai. In pachet…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, invita jucatorii sa se întoarca în periculoasele ținuturi ale Lordranului în DARK SOULSÔ: REMASTERED, ce va fi lansat pe 25 mai 2018 pentru Nintendo SwitchÔ, PlayStationÒ4, Xbox…

- Team17 a publicat trailer-ul oficial de lansare pentru versiunea de Switch a The Escapists 2. Jocul poate fi descarcat acum via Nintendo Store. The Escapists 2 este disponibil și pe PlayStation 4, PC și Xbox One. The post Trailer oficial de lansare pentru The Escapists 2 pentru Switch appeared first…

- Mihai Tudose a rabufnit la adresa UDMR: "Daca steagul secuiesc va flutura pe instituțiile de acolo, toți vor flutura langa steag" Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc…

- Politistul Marian Godina a avut o reactie critica pe Facebook cu privire la faptul ca pedofilul care a agresat doi frati intr-un lift este politist si nu a fost recunoscut mai repede de colegi. Acesta arata ca „ii este jena” si ca nu-si explica cum „a ajuns asemenea individ bolnav sa lucreze in politie.…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan. Reuniunea, programata la ora 20:00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile din Iran…