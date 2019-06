Stiri pe aceeasi tema

- Un consultant in domeniul politiei judiciare, Valeriu Suhan, spune ca se astepta ca ucigasul politistului din Timis sa recurga la un gest extrem, cum ar fi sinuciderea. Potrivit acestuia, criminalul era constient ca va primi o pedeapsa drastica pentru fapta comisa.

- Vicepremierul Ana Birchall a declarat luni ca a cerut directorului ANP o cercetare cu privire la sinuciderea lui Marcel Lepa, ucigasul politistului aflat in misiune. "Am fost informata azi-dimineata la prima...

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat, miercuri, ca a fost deschisa o ancheta privind modul in care au actionat politisti din Timis pentru prinderea lui Ionel Marcel Lepa, barbatul care a impuscat mortal un politist, la Recas, precizand ca interventia a fost deficitara si defectuoasa. https://www.romaniatv.net/rasturnare-de-situatie-in-cazul-politistului-impuscat-in-timis-seful-politiei-romane-a-dispus-o-ancheta_477086.html

- Marcel Lepa a fost impușcat de 3 ori, a fugit 7 kilometri cu doua gloanțe in el, s-a ascuns intr-o casa de unde a reușit sa iasa și sa intre fara sa fie vazut.38 de ore au trecut pana cand oamenii legii au reușit sa puna mana pe el. Peste 400 de polițiști l-au cautat. Polițistul Cristian Amariei, 43…

- Ies la iveala noi detalii din ancheta care a dus la capturarea lui Ionel Lepa, interlopul care l-a ucis, duminica dupa-amiaza, pe agentul Cristian Amariei, la Recas, scrie observator.tv Surse din randul anchetatorilor spun ca telefonul criminalului Ionel Lepa, prins in aceasta dimineata,…

- In urma mai multor informații primite, trupele speciale ale Poliției Timiș și SIAS au venit la depozitul Lidl de la intrarea in Lugoj. Trei echipe inarmate cu armament greu și scuturi tactice au patruns in interiorul depozitului. Perimetrul unuia dintre cele mai mari centre logistice din țara a fost…

- Este in continuare alerta maxima in toata tara pentru capturarea lui Ionel Lepa, ucigasul polițistului Cristian Amariei, in Recaș. Sute de politisti ... The post Criminalul politistului e inca liber. Mobilizare maxima pentru prinderea ucigașului periculos și inarmat appeared first on Renasterea banateana…

- Ca urmare a tragicului eveniment din Recas, judetul Timis, acolo unde, in urma cu cateva ore, un politist si a pierdut viata, inspectorul general adjunct al Politiei Romane, comisar sef de politie Florian Dragnea a sustinut astazi, 2 iunie a.c., la sediul I.G.P.R., o conferinta de presa. Redam, in continuare,…