Cronica de Noapte | Reporter Virtual | 22 03 2018 | Partea 1

- Un incendiu izbucnit imediat dupa miezul nopții, in cartierul ploieștean Rafov, a distrus doua imobile. ISU Prahova a trimis trei autospeciale de lucru cu apa și spuma la locul incendiului. Flacarile, care inițial cuprinsesera o locuința, afectand o suprafața de 60 de metri patrați, s-au extins rapid…

- Inspectoratele scolare judetene din Ilfov, Calarasi, Olt si Ialomita au decis sa inchida scolile vineri, din cauza conditiilor meteorologice, informeaza HotNews.ro. In Ialomita, vor ramane deschise doar gradinitele cu program scolar prelungit. Si in Bucuresti scolile si gradinitele se inchid ...

- BRomania, Laura Giurcanu, Nadd Hu fac gașca impreuna cu colegii lor de la Trending Influencers pentru a petrece sfarșitul acestei saptamani la cel mai mare si cool club din Sinaia, The Club@798,...

- Compania de stat Radiocom a produs o paguba de 196,6 milioane de lei doar din derularea proiectului WiMax, a trimis 2 milioane de lei, pe care trebuia sa ii investeasca intr-o firma, in alt cont și a dat bonusuri in valoare de 833.000 de lei pentru ”rezultate deosebite” angajaților, deși atribuțiile…

- Angajații Colterm lucreaza de zor la demontarea ultimelor placi de fibrociment de pe stalpii de susținere ai porții de pe Calea Aradului. Se lucreaza la lumina reflectoarelor furnizate de cei de la ISU, care și supravgheaza operațiunea.

- Plecari importante de la HotNews.ro, unde redactorul-sef al site-ului Cristian Pantazi a anuntat sfârsitul colaborarii dupa 14 ani. Împreuna cu el pleaca și Dan Tapalaga, dar si alti jurnalisti.

- ”Stage Dogs”, in regia lui Florin Piersic Jr., cu el si cu Marcel Iures in distributie, a avut premiera la Teatrul Act, saptamana trecuta. Dupa o piesa de David Mamet, ”Stage Dogs” este un spectacol in care actorii isi joaca propria conditie, si in care, intr-o atmosfera specifica filmelor noir din…

- Romania se confrunta de multa vreme cu lipsa medicamentelor pentru bolile autonome, fapt pentru care autoritațile s-au hotarat sa ceara ajutor din partea UE in contextul nu mai este nici o fiola de imunoglobulina. Masura de moment, insa, deoarece nu rezolva criza imunoglobulinei pentru pacientii…

- Bucureștenii – mai ales cei din cartierul Drumul Taberei -, nici nu mai știu de cand promisiunea spusa de atatea ori de edili – ”Peste trei ani ani aici va fi stația ta metrou” – , a expirat complet. Singura lor consolare in lupta inegala cu timpul ar putea sa fie modelele alese de arhitecți care au…

- Noapte de cosmar pentru doi copii si mama acestora dupa ce micutii au fost rapiti de tatal lor, un cetatean grec, Georgios Micheloudachis. Tatal nu avea drept de vizita si a luat-o cu forta pe fetita de 10 ani si pe fratiorul acesteia, in varsta de opt ani, de pe strada, din localitatea Varbilau, judetul…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte ... The post OSCAR 2018 | „The Shape of Water”, marele castigator/ Gary Oldman si Frances McDormand, cei mai buni ACTOR si ACTRITA / Guillermo del Toro, desemnat…

- Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a produs vineri noapte in judetul Buzau, conform INFP.Seismul a avut loc la ora 0:57, la o adancime de 142,6 kilometri, anunța News.ro. Citește și: Dispare un 'colos': Al doilea cel mai mare stadion din țara va fi DEMOLAT! Se pregatește o noua arena…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a sustinut o conferinta de presa la sediul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, in care a prezentat pe larg principalele subiecte abordate in cadrul vizitei sale cu oficialii din Romania. Cu privire la revocarea din functie a Laurei…

- Atunci cand schimbam prefixul, un mare capitol se incheie și tot atunci deschidem un nou capitol care va aduce schimbari și, totodata, percepții diferite asupra situațiilor in care ne gasim.

- Sindicaliștii din invațamant suspenda protestul de joi Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant care a pichetat, miercuri, Ministerul Muncii, nemultumit de faptul ca revolutia fiscala a afectat veniturile din educatie, a anuntat ca a decis suspendarea protestului anuntat pentru joi, in urma discutiilor…

- Draguta Ardeleanu i-a lasat muti pe localnicii din comuna buzoiana Sageata! Femeia din comuna buzoiana Sageata a ajuns sa doarma doar cateva minute pe noapte. Batrana, renumita pentru hainele pe care le croia, este cunoscuta de localnici din cauza lipsei de somn. A implinit 100 de ani, dar n-a mai dormit…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a promis vineri ca saptamana viitoare va fi emis un “act normativ” prin care sa fie plafonate la nivelul anului trecut contributiile pe care persoanele aflate in concediu medical le datoreaza statului, informeaza HotNews.ro. “Nimeni nu ...

- "Cand m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecuta, am observat ca am devenit cel mai bogat om din lume", a povestit Luc Mahieux pentru presa belgiana.Barbatul a explicat ca in urma cu putin timp isi introdusese detaliile bancare pe un site la care s-a abonat, insa dupa ce…

- Kevin Hart este un celebru actor, scenarist si comediant. Celebrul artist este impresionat de comportamentul fiului sau, din fiecare dimineata. Marturisirile barbatului ne duc cu gandul ca in familia sa se intampla fenomene paranormale. A

- "Dintr-un calcul aritmetic reiese ca indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea sa scada din urmatoarele considerente: in primul rand cota de contributie de asigurari sociale in cuantum de 10,5% pana in decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%.…

- Romania si Canada se intalnesc in perioada 10-11 februarie, in primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup. Primul meci al zilei de sambata le aduce fata in fata pe Sorana Cirstea (38 WTA) si Carol Zhao (138 WTA), de la ora 13:00. Confruntarile vor putea fi urmarite in direct pe Digisport si Telekom…

- Un nou scandal a izbucnit la Albeni. Primarul Ionut Stan este in centrul unui nou abuz dupa ce a luat acasa doua calculatoare ce apartin angajatelor institutiei. Edilul spune ca a vrut sa verifice daca salariatele sale il vorbesc de rau p...

- Sperand ca ulciorul merge de mai multe ori la apa, un barbat de 63 de ani, din comuna Godinești a fost prins la scurt timp dupa comiterea unui nou furt in orașul Targu-Carbunești. Polițiștii l-au reținut, marți, pentru 24 de ore. Acesta este acuzat ca, in ianuarie, ar fi sustras 12…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru a transmis prin e-mail tuturor parlamentarilor din grupul PPE - cel mai mare grup din cadrul Parlamentului European - un articol din ziarul romanesc in limba engleza "Nine O'Clock" in care este citat fostul presedinte Traian Basescu laudand legile justitiei, potrivit…

- Arbitrul telecom (ANCOM) a primit si solutionat anul trecut 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicati electronice si servicii postale, in crestere cu aproape 25% fata de anul 2016, relatia contractuala cu furnizorul de comunicatii fiind principala nemultumire. Potrivit ANCOM, reclamatiile…

- O veste nu tocmai buna pentru aradeni. O investiție de milioane de lei a Primariei Municipiului in cele mai mari cimitire din Arad este pradata de hoți iar recepția lucrarii nici macar nu a fost efectuata! Așa cum va spuneam in 21 decembrie 2017, in articolul „Investiție de milioane in cimitire”, este…

- Laurentiu-Teodor Mihai a cerut saptamana trecuta, in contextul schimbarii guvernului, eliberarea din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al CNAS, cu rang de secretar de stat, incepand cu data de 1 februarie. El fusese numit la sefia CNAS in data de 22 noiembrie 2017, printr-o…

- Ministerul Apararii Nationale va achizitiona 173 de autocamioane militare de la IVECO Defence Vehicles pentru circa 128 de milioane de lei, potrivit unui anunt de atribuire publicat marti in SEAP. Dupa cum informeaza HotNews.ro, rezultatul licitatiei lansate in august anul ...

- Cladirea Centrului de noapte pentru persoanele fara adapost din Iasi a fost cuprinsa de flacari vineri dupa-amiaza. Potrivit Mediafax, 43 de persoane au fost evacuate, iar pompierii ieseni au lichidat incendiul in cateva zeci de minute. ”Este vorba despre un incendiu care s-a declansat…

- Simona Halep si Caroline Wozniacki vor juca sambata cu toate cartile pe masa: primul Grand Slam din cariera si locul intai in clasamentul WTA. Va fi finala majora cu numarul trei pentru ambele jucatoare, primele doua fiind pierdute (Simona la Roland Garros: 2014 si 2017, Caro la US Open: 2009 si 2014).…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh va fi numita in functia de secretar general al guvernului, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa. Sevil Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul de guvernare…

- Polițiștii din Buzau fac ancheta dupa ce familia unei eleve a reclamat ca vineri dupa-amiaza copila a fost batuta de un baiat in microbuzul școlar cu care se intorcea de la școala spre casa. Agresiunea a fost filmata de colegii fetei agresate și trimisa familiei acesteia, iar șoferul microbuzului nu…

- Dupa un meci epuizant de trei ore si 45 de minute , pentru Simona Halep urmeaza duelul cu puternica Naomi Osaka (71 WTA, 1,80 metri) din optimile competitiei de la Melbourne. Halep a castigat cele doua dueluri de pana acum cu nipona, insa de fiecare data dupa set decisiv. Partida din turul patru de…

- Iarna si-a aratat coltii, iar unii soferi au ramas blocati in nameti in aceasta noapte. Acestia au avut nevoie de ajutorul autoritatilor pentru a fi scosi din troiene. La fata locului au intervenit inspectorii de patrulare, dar in ajutorul acestora au venit și mai mulți tineri cu mașini de teren care…

- Ska Keller, co-presedinte al grupului europarlamentar al Verzilor, a declarat pentru HotNews.ro ca "statul de drept in Romania este in pericol, iar guvernul nu asculta cu atentie societatea civila". Dezbaterea va avea loc pe 7 februarie. Decizia a fost luata joi, in conferinta presedintilor grupurilor…

- Cap de serie numarul unu, Simona Halep debuteaza la Australian Open impotriva jucatoarei Destanee Aiava (17 ani, Australia - 193 WTA, beneficiara a unui wild card). Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum. Meciul dintre cele doua va fi al treilea al zilei de pe "Rod Laver Arena". Partida va fi in direct…

- Premierul Mihai Tudose ar fi decis plece din fruntea Guvernului daca PSD ii retrage sprijinul politic la sedinta Comitetului Executiv din aceasta dupa-amiaza, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din partid. Potrivit acestora, Tudose nu doreste sa repete experienta lui Sorin Grindeanu. Liviu…

- Șoferii circula de azi dimineața cu mașinile pe un adevarat patinoar prin Capitala. In timp ce primarii susțin ca au dat cu soluții azi noapte, realitatea este alta: drumurile sunt acoperite cu un strat de gheața și zapada. Abia azi dimineața au scos drumarii utilajele, semn ca azi noapte au dormit…

- Catalogul National al Preturilor Medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piata in Romania (CANAMED) nu mai este vizibil de cateva luni pe site-ul Ministerului Sanatatii. Inainte de mandatul ministrului Bodog, catalogul CANAMED era public si putea fi consultat pe site-ul MS. Un Ordin…

- Mai mult de 200 de persoane au fost arestate si zeci de persoane au fost ranite in timpul violentelor izbucnite in mai multe orase din Tunisia, a anuntat miercuri Ministerul de Interne dupa cea de-a doua noapte de tulburari sociale alimentate de masurile de austeritate, la sapte ani dupa revolutia…

- "Sunt cam 100 de ore de cand Udrea a afirmat ca a patit bani in campanii electorale catre oficinele hotnews și ziarepunctcom. Tapalaga și Dogioiu sunt ocupați care cu pedofilii, care cu interpreții #rezist . P.S. Conform procurorilor DNA, care au mereu dreptate, sumele proveneau din activitatea…

- Prima semifinala a turneului de la Shenzhen le aduce fata in fata pe Simona Halep (1 WTA) si Irina-Camelia Begu (43 WTA), cap de serie numarul 4. A sasea confruntare dintre cele doua romance este transmisa in direct pe Digi Sport 1 si Live Text pe HotNews.ro.

- Indraznetul francez imbina cele doua pasiuni ale sale, zborul si schiatul, combinatie cunoscuta sub numele de Speedriding. Filmarea este facuta sa sumina lunii, dar pentru a fi pus mai bine in evidenta Valentin Delluc poarta un LED aprins pe aripa. Sapte luni a durat antrenamentul pentru aceasta…

- Doina Pana i-a inaintat premierului Mihai Tudose demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor “pe motiv de sanatate”, potrivit unui comunicat al Guvernului, informeaza HotNews.ro. Doina Pana arata, in cererea de demisie, ca va ramane parlamentar. Doina Pana ...

- Primul seism, de 3.1 grade pe scara Richter s-a produs la ora 1:33 și a avut loc in județul Buzau, la o adancime de 127 de kilometri. Cel de-al doilea cutremur a avut loc la ora 3:25 și a avut o magnitudine mai mica, de doar 2.4 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 68 de…