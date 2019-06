Dupa „Game of Thrones” și „Avengers”, o noua franciza indragita iși ia acum adio de la fani. „X-Men: Dark Phoenix” pune capat seriei de filme cu mutanți pe care am urmarit-o cu drag in ultimii 19 ani, iar desparțirea e departe de a fi satisfacatoare. Totuși, nu-i nici așa dezastruoasa cum se vaita criticii. Scris și regizat de Simon Kinberg, care a mai lucrat ca scenarist la alte trei filme X-Men, Dark Phoenix recicleaza povestea transformarii lui Jean Grey (Sophie Turner) intr-o forța distructiva de neoprit. Spun „recicleaza”, pentru ca premisa asta a fost deja acoperita – slab, ce-i drept –…