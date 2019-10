Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine dupa-amiaza, in deplasare, formația Avantul Reghin. Partida de maine, care va debuta la ora 15, pe stadionul din Reghin, conteaza pentru a VII-a etapa a seriei a V-a din Liga a III-a. Inaintea acestei confruntari, FC Unirea Dej ocupa locul 10 in clasament,…

- Echipa de fotbal Unirea Dej s-a impus, astazi, cu 3-1, pe teren propriu, in fața formației Industria Galda. Partida de pe Municipal, care a debutat la ora 14, a contat pentru a VI-a etapa a seriei a V-a din Liga a III-a. Inaintea acestei confruntari, FC Unirea Dej ocupa locul 14 in clasament, cu patru…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine dupa-amiaza, in deplasare, formația Viitorul Șelimbar. Partida de maine, care va debuta la ora 17, la Cișnadie, conteaza pentru a treia etapa a seriei a V-a din Liga a III-a. Inaintea acestei confruntari, FC Unirea Dej este neinvinsa (2-0 cu Zalau și 0-0…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a incheiat la egalitate, scor 0-0, confruntarea de pe teren propriu cu Metalurgistul Cugir. La cum s-a jucat, mai ales in a doua repriza, dejenii pot fi suparați ca au pierdut doua puncte. Partida dintre FC Unirea Dej și Metalurgistul Cugir – disputata in aceasta dupa-amiaza,…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost eliminata din Cupa Romaniei, fiind invinsa, scor 0-3, pe teren propriu, de Sanatatea Cluj. Dupa ce a trecut cu 6-2 de Progresul Șomcuta Mare și cu 4-0 de CS Florești , FC Unirea Dej a intalnit in aceasta dupa-amiaza, de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal, formația…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a debutat cu dreptul in noul sezon al Ligii a III-a, dupa ce a invins cu 2-0, in deplasare, formația SCM Zalau. Dejenii au fost mai buni la toate capitolele și au mai avut inca cel puțin trei ocazii mari. De cealalta parte, salajenii nu i-au pus prea mari probleme portarului…

- Echipa de fotbal Unirea Dej s-a calificat en-fanfare in al treilea tur al Cupei Romaniei dupa ce a invins astazi, scor 4-0, formația CS Florești. Gazdele nu au avut niciun șut pe spațiul porții, pentru dejeni meciul fiind asemanator unui antrenament cu public. Partida dintre CS Florești și FC Unirea…