Croazierele, crestere de peste 20% fata de celelalte vacante. Care sunt cele mai cautate destinatii

- Mai bine de 14.000 de romani au fost anul trecut in croaziere, iar peste 11.000 dintre aceștia au folosit agenția Croaziere.net, care deține 78% din piața, arata datele prezentate de catre companie. Fața de 2017, creșterea inregistrata de firma este de 37,5%. "Principalul motiv pentru care piata romaneasca…

- Pe fondul accentuarii discrepanțelor intre mediul urban și cel rural, piața imobiliara rezidențiala din Romania va funcționa cu doua viteze in acest an. Cererea de locuințe in marile orașe va ramane la un nivel ridicat, astfel ca dezvoltatorii vor continua investițiile in construcția de blocuri, prețurile…

- Suntem invadați de branza care nu a vazut laptele. Din ce se fac produsele lactate din comerț: Liderul crescatorilor de vaci trage un semnal de alarma: Piața romaneasca, invadata de branza care nu a vazut laptele. Claudiu Franc, președintele Federației Crescatorilor de Bovine din Romania, trage…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un contingent de 20.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in 2019, in crestere cu 5.000 fata de anul trecut, informeaza un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS)."Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, proiectul…

- grevei minerilor de la Complexul Energetic Oltenia risca sa declanșeze o criza fara precedent in sectorul energetic național. Ca urmare a epuizarii stocului de carbune, un grup energetic de 330 MW de la Termocentrale Rovinari a fost inchis. Prezent la Targu-Jiu, ministrul Anton le-a promis minerilor…

- Lista locurilor de munca vacante disponibile la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures, care pune la dispozitia somerilor 151 locuri de munca. Situatia locurilor de munca disponibile incepand cu data de 09 Ianuarie 201 poate fi consultata: LMV_09 Ianuarie 2019

- Piata neagra a tigaretelor a crescut usor luna noiembrie 2018, la 15,4% din totalul consumului, cu 0,1 puncte procentuale mai mult fata de septembrie 2018, potrivit unui studiu al Novel Research, relateaza Agerpres.ro.Media anuala a comertului ilegal cu tigarete in 2018 este de 16,3%, in crestere…

- Supermarketurile au avut cea mai dinamica crestere in cota de piata in perioada ianuarie-septembrie 2018, pe locul al doilea situandu-se magazinele de tip discount, care au avut a doua cea mai mare crestere a cotei de piata.