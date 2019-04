Stiri pe aceeasi tema

- Starurile au trecut prin transformari de-a dreptul uluitoare in cadrul emisiunii „Scena misterelor”! Deghizarea a fost atat de buna, incat vedetele cu greu au putut ghici ce staruri se ascund in spatele machiajului profesionist! Cum se intampla toata magia?

- Politehnica Iasi putea sa fie la mana ei in lupta pentru calificarea in play-off-ul Ligii I de fotbal. Daca trecea sambata, acasa, de CFR Cluj, in penultima etapa a sezonului regulat, Poli urca pe locul VI si, cu o victorie la Pitesti, in ultima runda, in fata FC Hermannstadt, obtinea viza pentru…

- Pachet generos de dotari standard-Noua Mazda3 continua sa consolideze poziționarea premium Mazda, iar acest lucruse traduce printr-o echipare standard foarte bogata în materie de confort, tehnologiide siguranța și design. Una dintre cele mai importante noutați…

- Altex – Console, jucarii si jocuri La mare cautare au fost pana la aceasta ora consolele de jocuri de la Microsoft dar si de la Sony. Indiferent daca esti fan xbox sau playstation, gasesti preturi pe gustul tau.

- O asociatie de profesionisti a cerut Guvernului si Parlamentului alocarea unui buget in anul 2019 pentru formarea/reconversia profesionala a 20.000 de profesionisti, in conditiile in care cererea de forta de munca este in continua crestere, atat in Romania cat si in Uniunea Europeana (UE), iar transportatorii…

- Sute de femei din tara si din strainatate poarta genti elegante confectionate de doua tinere din Chișinau. Ele au deschis studioul acum un an și jumatate si au reusit sa isi creeze un nume in domeniu.

- Peste cativa ani se vor putea face primele rezervari la bordul Statiei Aurora, un hotel de lux situat in spatiu, dezvoltat de echipa Orion Span. Acestia au de gand sa primeasca primii oaspeti pana in anul 2022, relateaza CNN, citeaza realitatea.net.

- Gigi Becali sustine ca a investit la Steua (apoi FCSB) 40 de milioane de euro, bani pe care i-a recuperat. Gigi Becali arunca BOMBA! "Basescu a ajutat Steaua sa nu fie retrogradata. Nu spun mai multe pentru ca nu e prescris!" " Afost mana lui Dumnezeu. Normal trebuia sa intru in faliment…