- Ultima semifinala Eurovision Romania 2018 are, duminica, la Sighisoara. Dupa premiera de la show-ul precedent, cand concursul s-a desfasurat la 90 de metri sub pamant, in Salina Turda, duminica, participantii la concurs vor canta pe scena unde, in urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea…

- Clubul Sportiv Coltea 1920 Brasov reprezinta Romania in proiectul international Briswa, „The Ball Rolls In The Same Way For All”. Este vorba despre un proiect initiat de Universitatea Sapienza din Roma si in care sunt implicate sase tari, Italia, Grecia, Romania, Bulgaria, Ungaria si Serbia.…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- Transportatorii atrag atentia ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft ale produselor de stricta necesitate si, similar, tarifele de transport persoane, in urma majorarii costurilor cu carburantul…

- Benzina a depașit prețul de 6 lei. Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru, in unele benzinarii. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. ANALIZA | Petrolul a ajuns la 70 de dolari pe baril. Plinul de benzina,…

- Romania se afla pe ultimul loc in UE in "Indexul democratiei in 2017" Foto:eiu.com Într-un raport publicat ieri, de Economist Intelligence Unit, divizia de cercetare si analiza a grupului The Economist, intitulat "Indexul democratiei", sunt analizate 156 de tari la cinci…

- Potrivit unui raport al ”fericirii mondiale” - ”World Happiness Report”, o inițiativa a ONU, statul cu cea mai fericita populație este Norvegia. Țara nordica a obținut cel mai bun scor la toate aspectele luate în considerare de analiști, printre care venitul real…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul trimestrului trei din 2017, la 35,7% din PIB, in scadere fata de nivelul de 36,3% din PIB inregistrat in perioada similara din 2016, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica, Eurostat. Comparativ cu trimestrul trei din 2016, trei…

- Comparativ cu trimestrul trei din 2016, trei state membre UE au inregistrat in perioada iulie - septembrie 2017 o crestere a datoriei guvernamentale ca raport din PIB, in timp ce in 24 state membre (inclusiv in Romania) datoria guvernamentala a coborat iar in Letonia a ramas stabila. Cel mai…

- Razvan Botezatu a avut parte de un weekend cu peripetii, dupa ce a plecat a plecat din Bucuresti. Destinatia initiala a fost acasa, in Eforie, insa, el si gasca lui de prieteni au decis sa iasa din tara si sa faca o plimbare pana in Bulgaria. Dar, cum "socoteala" de acasa nu s-a potrivit cu cea din…

- Iata reacția lui Gheorghe Bejan, directorul executiv al Patronatul Zaharului din Romania: "In urma anunțului privind inchiderea Fabricii de Zahar Oradea, publicat in diverse mijloace media, au aparut comentarii și opinii care pun industria zaharului și cultura sfeclei de zahar intr-o lumina…

- Pe lista oraselor selectate pana acum mai figureaza, printre altele, Sofia (Bulgaria), Granada (Spania) si Patras (Grecia). Potrivit unui comunicat al Primariei, expertii vor face o evaluare actuala a „maturitatii digitale a Iasului", in timp ce specialistii municipalitatii vor avea acces la sesiuni…

- Viitorul si valorile comune, dar si obiectivele pentru viitor ale statelor din Balcani au constituit tema principala a unui amplu eveniment international care a avut loc miercuri, la Bruxelles, organizat de grupul S&D, prin europarlamentarul Maria Grapini, impreuna cu reprezentanti in Parlamentul…

- "Ne angajam sa gasim o solutie in urmatoarele sase luni. Anul 2018 va fi unul de aur care va reprezenta o oportunitate pentru tara mea sa progreseze in integrarea Euro-Atlantica", a declarat Bujar Osmani, vicepremierul Macedoniei pentru Afaceri Europene, in timpul vizitei la Atena.Guvernul…

- In acesta luna, majoritatea marilor companii aeriene au reduceri consistente la biletele de avion, de pana la 50%. Cele mai populare destinatii europene sunt Londra, Roma, Bruxelles, Madrid si Milano. Preturile incep de la 16 euro de persoana, dus-intors, cu taxe de aeroport incluse, pentru un bilet…

- vezi prezentarea Esti deja cu gandul la vacanta? Kayak, motorul de cautare pentru bilete ieftine de avion a alcatuit o lista cu cele mai populare destinatii in 2018. Clasamentul include orasele pe care s-a inregistrat cea mai mare cautare in perioada martie 2017 - februarie 2018. Sapte din cele zece…

- Germanii cheltuiesc cel mai mult cu locuinta, romanii cu mancarea, bautura si tigarile. Luxemburghezii sunt europenii care isi permit cel mai mult sa investeasca in bunuri de lux. In privinta cheltuielilor de consum, germanii dau cei mai multi bani pe locuinte comparativ cu ceilalti europeni.…

- Descoperire macabra pe insula greceasca Kefalonia. Doi turiști au fost gasiți morți în urma unui posibil ritual satanic. Victimele sunt o tânara de 23 de ani din Bulgaria și iubitul ei german, în vârsta de 30 de ani. Potrivit presei locale, cadavrele au fost…

- Spațiile de cazare din statiunile montane de pe Valea Prahovei au fost ocupate aproape complet, iar cele din stațiunile balneare sau de pe litoral au avut de asemenea cautare. Dintre cei aproape 170.000 de turiști, o mare parte au preferat destinatii cu traditie, cel mai mare numar de locuri…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila sunt juratii care vor alege, la aceasta editie a Selectiei Nationale, semifinalistii Eurovision Romania. Pe cei cinci artisti ii leaga experienta participarii la cel mai mare concurs muzical din lume. Tot ei vor juriza si…

- In țari ca Romania, Grecia, Bulgaria, Craiunul se sarbatorește pe 25 decembrie. Rusia, Serbia sau Ierusalim serbeaza pe 7 ianuarie. Ion Andronache, student la Academia de Teologie Ortodoxa din Chișinau vorbește despre data cand trebuie sa sarbatorim Craciunul.

- Selectia Nationala Eurovision Romania a atras 72 de piese in cursa pentru un bilet pentru scena din Lisabona Feli, Jukebox, MIHAI, Alex Florea, Eduard Santha sau Xandra, dar si compozitori din strainatate - Suedia, Belgia, Italia, Spania si Republica Moldova, pe lista concurentilor din acest an Editia…

- Rata locurilor de munca vacante in Uniunea Europeana a fost de 2% in trimestrul trei din 2017, neschimbata fata de precedentele trei luni si in crestere fata de 1,7% in perioada similara a anului trecut, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Monarhi din aproape toate casele regale din Europa au fost prezenti la Bucuresti, la funeraliile regelui Mihai. Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, precum si printul Charles al Marii Britanii, suveranii Suediei si multi altii au participat la Palatul Regal, in sala Tronului, alaturi de…

- „In aceste zile de doliu national dedicat memoriei celui care a fost Rege al Romaniei ar fi, credem, oportun sa dam un alt nume pricipalei artere a orasului Oradea, schimband denumirea ce aminteste de trecutul comunist cu o alta, care le va reaminti trecatorilor de un reper al moralei si…

- In afara de Familia Regala a Romaniei, la funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franța, Prusia, Italia și Portugalia, arata un comunicat al Casei Regale…

- Casa Regala a Romaniei prezinta lista participantilor la funeraliile Regelui Mihai, precizand ca vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franta, Prusia, Italia si Portugalia.

- Documente atasate: Priuect de lege Vinerea Mare Parlamentarii initiatori amintesc ca la inceputul anului 2017, Comisia Europeana a stabilit sarbatorile legale pentru instituțiile Uniunii Europene. Printre acestea figureaza si Vinerea Mare. Inițiatorii mai menționeaza ca, la nivelul statelor…

- Integrarea Serbiei in Uniunea Europeana o fac Romania, Bulgaria si Grecia prin infrastructura comuna, dezvoltare economica si schimburi culturale, aderarea efectiva ramanand doar o formalitate la care ne-am angajat toate cele trei tari ale Uniunii Europene sa sprijinim cat putem Serbia, a declarat…

- Integrarea Serbiei in Uniunea Europeana o fac Romania, Bulgaria și Grecia prin infrastructura comuna, dezvoltarea economica și schimburile culturale. Este declaratia facuta de premierul Mihai Tudose la Belgrad, acolo unde a participat la reunirea celor patru state alaturi de omologii din Bulgaria si…

- Premierul Mihai Tudose a revenit sambata dupa-amiaza la București, dupa vizita efectuata la Belgrad unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, de la Aeroportul Otopeni premierul…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat sambata, in Serbia, ca urmatoarea reuniune cvadrilaterala Serbia - Bulgaria - Grecia - Romania va avea loc in luna martie la Bucuresti, iar la discutiile viitoare vor participa si ministri din cele patru tari, printre care ai Transporturilor si Energiei.

- Presedintele Serbiei, Alexandar Vucici si premierii roman, bulgar si grec sustin, sambata, o conferinta de presa comuna, dupa Reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia, care a avut loc la sediul Presedintiei Serbiei.

- In jurul orei 11, Premierului Mihai Tudose, președintelui Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, prim-ministrului Bulgariei, Boyko Borisov, și prim-ministrului Greciei, Alexis Tsipras vor ține o conferința de presa comuna. O ora jumatate mai tarziu prim-ministrul Romaniei va participa la dejunul…

- Romania pierde anual 403 milioane de euro și 27.613 locuri de munca din cauza produselor contrafacute, fiind pe locul trei in Europa la acest capitol, dupa Grecia și Bulgaria. Vanzarile de...

- Joi seara, premierul Mihai Tudose a ajujs la Timișoara, intr-o scurta vizita. Primul ministru a avut o scurta intalnire la Palatul Administratic cu președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra și cu prefectul de Timiș Eva Andreas. De la Timișoara, premierul pleaca la Belgrad unde va participa…

- Pescarii spun ca nu exista fabrici de procesare si din acest motiv aduc la mal peste putin. La randul lor insa, comerciantii se plang ca nu au de unde sa cumpere pestele romanesc si, prin urmare, il vand pe cel din strainatate. Sute de kilograme de peste de import ajunge de trei ori pe saptamana la…

- Peste 100 de feline de toate rasele vor putea fi admirate, in acest final de saptamana, la Iulius Mall, cu ocazia primei expozitii internationale Felina World Cat Federation in Timisoara. Evenimentul dedicat iubitorilor de pisici si nu numai va avea loc sambata si duminica, la etajul intai al mall-ului…

- Romania a inregistrat in primul semestru din acest an cel mai mic pret mediu (exprimat in euro) la gazele naturale destinate consumatorilor casnici (3,2 euro per 100 kWh), tariful reprezentand putin peste jumatate din pretul mediu din UE 28 (5,8 euro per 100 kWh), conform datelor publicate miercuri…

- Ajustat la puterea de cumparare (PPS), cele mai mici preturi la gazele naturale destinate consumatorilor casnici se inregistrau in Luxemburg (3,5 PPS per 100 kWh), Marea Britanie (4,3 PPS per 100 kWh) si Belgia (4,7 PPS per 100 kWh), iar cele mai mari preturi in Portugalia (9,7 PPS per 100 kWh), Suedia…

- "Vin foarte multe camioane, cele mai multe au sosit incepand din aceasta dimineața, dar polițiștii de frontiera lucreaza la foc continuu și sunt deschise toate cele trei artere de circulație la ieșirea din țara, timpul de așteptare in frontiera fiind de aproximativ 20 de minute", a declarat pentru…

- Multi si-ar dori sa mearga in vacante de lux, dar putini isi permit sa se duca in destinatii foarte scumpe. Cele mai scumpe vacante din lume sunt in destinatii mai comune, precum unele capitale europene, dar si unele exotice.

- Prezentarea mondiala a noului model Dacia Duster a avut loc in Grecia, joi seara. Acesta va fi comercializat in Romania la prețuri cuprinse intre 12.350 și 18.750 de euro, au anunțat, joi, reprezentanții producatorului auto. Cea de-a doua generație Duster are o lungime de 4.341 de mm, o lațime de 1.804…

- Gyorgy Bakondi a precizat ca nu exista deocamdata indicii ca ar fi cazul pentru o astfel de masura, iar controalele la granitele Ungariei cu Romania si Ucraina au fost eficiente pana acum, datorita cooperarii dintre autoritatile de frontiera. "Nu am construit cu bucurie gardul la frontiera,…

- De curand, la Timisoara, s-au desfasurat Campionatele Europene de dans. Disputata sub egida Word Artistic Dance Federation, competitia a adunat la start peste 2000 de sportivi din 15 tari, printre care Bulgaria, Grecia, Croatia, Serbia, Ungaria, Muntenegru etc. Judetul Alba a fost reprezentat de Scoala…

- Fie ca ne mira sau nu, Romania nu a invatat din greselile facute in perioada de boom, 2007-2008, din cauza carora criza economica ne-a lovit din plin in 2009. Da, unele lucruri s-au imbunatatit, insa exista si domenii in care perpetuam in erori. Este si cazul deficitului bugetar.…

- Turismul romanesc este in crestere cu aproximativ 10% in 2017, conform datelor oficiale, iar numarul total al turistilor care aleg destinatii din Romania se estimeaza ca va depasi in acest an 12 milioane, o valoare care nu a mai a fost atinsa din anul 1990, sustine prim vicepresedintele Asociatiei Nationale…

- In cadrul galei de premiere “daf BAMA Music Awards 2017”, care a avut loc weekendul acesta in Hamburg, Germania, premiul pentru cea mai populara artista din Balcani, “Best Balkan female artist” i-a fost inmanat unei romance. Este vorba de indragita artista Otilia Bruma, cea care s-a lansat pe piața…

- Copiii din Romania (49,2%) sunt cei mai expusi din Uniunea Europeana (UE) la riscul saraciei si al excluziunii sociale, fiind urmati de cei din Bulgaria (45,6%), Grecia (37,5%) si Ungaria (33,6%), potrivit datelor din 2016 publicate, luni, intr-un raport al Eurostat. Sursa: http://evz.ro/copiii-romaniei-expusi-riscului-saraciei.html