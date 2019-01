Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Teja a plecat de la Gaz Metan si l-a inlocuit pe Nicolae Dica la FCSB, urmand sa aduca, alaturi de el, si un jucator de la fosta sa echipa, scrie Mediafax.Digi Sport scrie ca FCSB a ajuns la un acord verbal cu formatia medieseana pentru transferul lui Iulian Cristea (24 de ani) la vicecampioana…

- Mihai Teja, antrenorul care i-a luat locul lui Dica pe banca FCSB-ului, a dezvaluit duminica dimineața trei dintre antrenorii romani de la care se inspira. "Am lucrat 7 ani cu Mircea Rednic. Am lucrat, de asemenea, cu Gica Hagi, cu Mihai Stoichița, am invațat lucruri foarte bune de la ei", a marturisit…

- Nicolae Dica, fostul antrenor al celor de la FCSB, a dezvaluit cum a incercat in trecut sa-l ajute pe Mihai Teja, succesorul sau de la roș-albaștri, sa-și gaseasca un angajament. Dica a comentat și posibilitatea ca Teja sa-l contacteze pentru a-i solicita diverse informații din sanul FCSB-ului. "Daca…

- Este scandal mare in cea mai bogata televiziune de știri din Romania! La Digi 24, televiziune din cadrul companiei RCS&RDS, niciun angajat nu a primit prima pentru Craciun. Este pentru prima data cand se intampla asta, de la inființarea televiziunii.Supararea celor aproape 500 de angajați…

- Mihai Teja, noul antrenor de la FCSB, pregatește deja transferuile pentru echipa roș-albastra. Deși Gigi Becali ii vrea pe Carlos Fortes și Iulian Cristea, Mihai Teja are pe lista alți doi juatori de la Gaze Metan Mediaș. Noul antrenor de la FCSB vrea sa ii aduca pe Antoni Ivanov și Boubacar Fofana,…

- Gigi Becali a anunțat ca a batut palma cu Mihai Teja, care urmeaza sa-i ia locul lui Nicolae Dica pe banca FCSB, anunta digisport.ro"Da, așa este, dar inca nu a semnat. Eu cred ca ne-am ințeles", a spus Becali pentru Pro TV.Din sursele Digi Sport, Mihai Teja va semna in scurt timp un contract pe un…

- Gigi Becali a anunțat ca bulgarul Hristo Zlatinski este primul plecat de la FCSB in aceasta iarna. Patronul roș-albaștrilor spune ca s-a pacalit in privința acestuia. "Nu renunț la Balașa și Planici, chiar daca aduc inca doi fundași centrali. Lui Zlatinski o sa-i dau niște bani sa plece. Nu mai e nici…

- "Nu știu daca vom juca pe Arena Naționala, dar, aici, la Pitești, am fost primiți foarte bine, a venit și lume multa la meci, chiar daca a fost foarte frig. Oamenii au venit, ne-au incurajat, ma bucur ca le-am oferit o satisfacție in acest meci. Daca vom juca aici și meciul cu CFR, suporterii vor…