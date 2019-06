Croații ironizează noul echipament al catalanilor -Frumoasă încercare FC Barcelona FC Barcelona a prezentat noul echipament al echipei pentru sezonul viitor, unul cu patratele rosii si albastre, asemanator cu cel al nationalei Croatiei, potrivit news.ro. Echipamentul catalanilor este total diferit, dupa ce multi ani a fost cu dungi rosii si albastre. Federatia de la Zagreb a ironizat alegerea FC Barcelona, sustinand ca spaniolii au copiat modelul nationalei croate. "Frumoasa incercare, FC Barcelona, dar nu poti bate patratelele rosii si albe", a postat forul croat, pe Twitter. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

