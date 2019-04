O asociatie din domeniul protectiei mediului ii indeamna pe croati sa voteze pentru a alege numele primului dintre cei patru lincsi care vor fi eliberati in Parcul National Risnjak, in cadrul proiectului LIFE Lynx, lansat pentru a preveni extinctia populatiei de rasi in Alpii Dinarici, relateaza marti agentia de presa Hina.



Rasul care va fi eliberat in curand in Risnjak a fost capturat in Romania pe 4 martie. In prezent, exista cinci propuneri de nume, iar publicul este invitat sa aleaga numele preferat prin intermediul unei pagini de sondaje online (http://www.easypolls.net/poll.html),…