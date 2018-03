Croația - Slovenia, CONFLICT teritorial Guvernul sloven a luat aceasta decizie dupa ce Croatia a refuzat sa implementeze o hotarare a Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga privind solutionarea acelui litigiu teritorial aparut dupa ce ambele state s-au separat de fosta Iugoslavie in anul 1991.



Intrucat a trecut termenul de 29 decembrie dat Croatiei de Curtea de la Haga pentru a aplica respectiva decizie, Slovenia a promis ca va sesiza CJUE, in baza normelor Uniunii Europene ce permit statelor sa actioneze in judecata un alt stat membru daca estimeaza ca acesta din urma incalca Tratatul UE.



Insa inainte de a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Slovenia a transmis Comisiei Europene o scrisoare despre disputa ei privind delimitarea frontierei cu Croatia vecina, a confirmat vineri executivul comunitar, fiind initiat astfel procesul aducerii acestui diferend in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite agentia DPA.Guvernul…

- Slovenia a transmis Comisiei Europene o scrisoare despre disputa ei privind delimitarea frontierei cu Croatia vecina, a confirmat vineri executivul comunitar, fiind initiat astfel procesul aducerii acestui diferend in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite agentia DPA. Guvernul…

- Eurodeputatii au criticat vehement luni, in sesiunea plenara de la Strasbourg, promovarea fulger controversata a lui Martin Selmayr, seful de cabinet al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in postul strategic de secretar general al executivului comunitar, relateaza AFP.Modul…

- Comisia Europeana propune infiintarea unei autoritati europene a muncii, care ar putea avea sediul in Romania, a declarat, miercuri, Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti. "Comisia Europeană face trei propuneri. Prima este crearea unei agenţii europene a muncii.…

- 'Comisia Europeana face trei propuneri. Prima este crearea unei agentii europene a muncii. A doua este o recomandare ca toate persoanele cu activitati independente sa poata beneficia de un pachet minim de sase servicii de protectie sociala. A treia este de creare a unui sistem de monitorizare a modului…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Raportul de tara publicat de Comisia Europeana confirma avansul inregistrat in 2017 de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea potentialului de crestere si a conditiilor de pe piata muncii. MAE nu face nicio referire…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri rapoartele de țara pentru membrele Uniunii Europene, inclusiv Romania. Potrivit acestuia, cele mai importante critici aduse țarii noastre sunt ca oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul…

- Membrii Comisiei Europene vor decide miercuri eventualele sanctiuni, care ar urma sa fie comunicate public joi, au declarat surse din institutii europene citate de agentia ANSA. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit, a amintit ca membrii Comisiei Europene "au…

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit,…

- Comisia Europeana a publicat propunerea de acord privind iesirea Marii Britanii din UE. Ce se intampla cu romanii care sunt stabiliti in Marea Britanie Marea Britanie va incepe procesul de retragere din Uniunea Europeana incepand cu data de 30 martie 2019, asigurandu-se o perioada de tranzitie…

- Guvernul s-a razgandit in legatura cu o directiva europeana care prevede tinte foarte dure in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluati atmosferici. Astfel, daca autoritatile romane contemplau anul trecut posibilitatea de a cere anularea actului european la Curtea de Justitie a Uniunii…

- Declaratiile presedintelui Comisiei Europene au fost facute in contextul in care acesta a efectuat o vizita oficiala in Albania. "Contrar lucrurilor vehiculate, Comisia Europeana nu a spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai Uniunii Europene in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti vineri la Bruxelles in cadru informal, au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat unul dintre 'capii de lista' selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare, dar…

- Romania va cere Comisiei Europene prelungirea din 2021 pana in 2024 a termenului pana la care termocentralele pe carbune se pot conforma noilor cerinte europene de mediu, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Visan. Citeste si: Guvernul atrage CRITICI DURE: 'Dupa…

- Ministrul italian al Economiei, Pier Carlo Padoan, a afirmat, miercuri, ca Uniunea Europeana ar trebui sa sanctioneze Slovacia daca aceasta foloseste scuza ajutorului de stat pentru a indeparta diverse companii de partenerii din Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei Reuters. Disputa…

- Eurodeputatul PSD, Razvan Popa, se arata consternat de scrisoarea transmisa catre presedintele Comisiei Europene de catre parlamentarul german Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag. Eurodeputatul social-democrat subliniaza ca este vorba de un document care contine…

- Funcționarii de rang înalt de la Bruxelles înca o data accentueaza ca doresc sa vada rezultate, ca suportul pe care îl primește Republica Moldova trebuie resimțit de catre cetațeni. Astfel interpreteaza diplomatul și fostul vicepreședinte al Parlamentului, Mihai Camerzan, declarațiile…

- Cu o poluare a aerului accentuata si convocata de Comisia Europeana pe 30 ianuarie pentru depasirea limitelor de emisii destinate protejarii sanatatii europenilor, Germania a decis sa reactioneze. Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii aerului si incurajarea conducatorilor auto de a…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Vin critici dure dinspre Bruxelles, dupa ce Comisia Europeana a emis un raport care prevede noi scumpiri si o decelerare a cresterii economice, in Romania. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine ca pentru a remedia destabilizarea economica, Guvernul trebuie sa renunte la toate masurile nesustenabile…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare din 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen. “Comisia…

- Romania se afla intr-un dialog "destul de constructiv" cu oficialii Uniunii Europene pe tema legilor justitiei iar "explicatiile necesare" vor fi oferite atunci cand legile vor fi definitivate, a declarat joi, la Antena 3, ministrul de Externe, Teodor Melescanu.Citește și: Consiliul Concurenței…

- PSD și-a instalat al treilea Guvern intr-un singur an. Executivul Vioricai Dancila a trecut fara probleme de votul Parlamentului, iar Liviu Dragnea a oferit primele reacții. Acesta a lansat o serie de ironii la adresa Comisiei Europene care și-a manifestat ingrijorarea fața de modificarile aduse…

- Comisia Europeana a decis ieri sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi si privind stocurile petroliere.

- Scrisoarea reprezentanților Comisiei Europene privind iindependența sistemului judiciar din Romania reprezinta „un foc de avertisment” pentru instituțiile romanești, care ar putea avea soarta Poloniei, unde UE a declanșat Articolul 7. Un oficial european a declarat pentru EuObserver, sub…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. ‘Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa…

- "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui…

- Jean Claude Juncker si Frans Timmermans, presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, au facut miercuri o declaratie comuna in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile recente din Romania si subliniaza ca CE avertizeaza din nou cu privire la pericolul regresarii si va analiza in…

- Declarație comuna a președintelui Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans privind evoluțiile recente din Romania Declarație comuna a președintelui Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans privind evoluțiile recente din Romania Urmarim cu ingrijorare evoluțiile…

- O declarație comuna a liderilor Comisiei Europene atrage atenția guvernarii de la București cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justiției și anticorupție. ”Urmarim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc…

- Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza sa discute ”ultimele evolutii privind situatia din Romania„. Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, va sustina o alocutiune pe acest tema. Pe data de…

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor putea reduce sau chiar elimina TVA la o larga serie de produse, in virtutea unui proiect de directiva al Comisiei Europene, care are ca scop reformarea mecanismului centralizat de stabilire a taxei in UE. Comisia Europeana va prezenta joi o propunere de reglementare…

- In cadrul unei conferinte privind viitorul buget al UE, pentru perioada 2021-2028, Juncker a subliniat ca sunt necesare finantari pentru politicile comune ale UE in domeniul apararii, securitatii, migratiei, schimbarilor climatice, coeziunii si agriculturii. "Marea Britanie ne va parasi ...…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins, marti, legea anticoruptie adoptata de Parlament in luna decembrie, precizand ca aceasta nu ar permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie, scrie Reuters. In 1 ianuarie, Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza…

- Europarlamentar Daniel Buda: Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce plaseaza Romania pe prima poziție a harții europene a prețurilor ridicate la…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski.

- Guvernul polonez pregateste o 'ofensiva diplomatica' pentru a contracara decizia Comisiei Europene de a activa articolul 7 din Tratatul UE, o masura inedita luata ca raspuns in fata reformei sistemului judiciar polonez, dar suspendarea dreptului de vot al Poloniei in Consiliul UE (masura…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat vineri ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski, relateaza site-ul Radio Poland.

- Tariful pentru terminarea apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa pe piata din Romania va scadea la 0,84 eurocenti/minut, fara TVA, incepand cu data de 1 mai 2018, se arata intr-un document supus consultarii publice de Autoritatea Nationala…

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat joi sprijinul pentru Polonia, tara supusa criticilor din partea Uniunii Europene ca urmare a controversatelor legi privind reforma sistemului judiciar polonez, in opinia sa constitutia poloneza fiind o problema exclusiva a Varsoviei, relateaza Reuters.Comisia…

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat joi sprijinul pentru Polonia, tara supusa criticilor din partea Uniunii Europene ca urmare a controversatelor legi privind reforma sistemului judiciar polonez, in opinia sa constitutia poloneza fiind o problema exclusiva a Varsoviei, relateaza Reuters.…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis: compania Uber este una de taxi și nu serviciu digital. Compania argumenta ca este un serviciu de informare a societații, care ajuta oamenii sa se conecteze electronic și nega ca este o firma de taxi. Disputa a aparut cand firma Uber a fost nevoita sa se…

- Reactia MT vine in urma informatiei potrivit careia Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- Comisia Europeana a transmis ca urmarește indeaproape posibilele modificari ale legilor justiției și ale codurilor penale din Romania. TVR a intrebat reprezentanții Comisiei Europene ce parere au despre cele mai recente inițiative legislative din Romania, iar aceștia au aratat ca este nevoie de consultarea…