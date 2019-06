Croatia, ultima tara care a aderat la Uniunea Europeana, a decis anul trecut sa stabileasca la 67 de ani varsta de pensionare incepand din 2033 si sa reduca pensiile celor care ar inceta sa lucreze inainte de aceasta varsta. In timpul unei campanii de doua saptamani in aprilie si mai intitulata '67 este prea mult', sindicatele au adunat peste 740.000 de semnaturi in favoarea organizarii unui referendum asupra acestei chestiuni.

Minimul necesar pentru convocarea unui referendum, in virtutea legislatiei croate, este de 10% din electorat sau aproximativ 370.000 de semnaturi. Sindicatele…