- Un distrugator al marinei americane a efectuat vineri o operațiune pe baza dreptului de "libera navigație", ajungand la nu mai puțin de 12 mile marine de o insula artificiala ridicata de China in Marea Chinei de Sud. Informația a fost data de mai mulți oficiali americani pentru agenția de presa Reuters.

- Marți, 20 martie a.c., la Camera de Comerț și Industrie (C.C.I.) Covasna a avut loc o conferința de presa cu tema „Cum sa abordam furnizorul chinez”, prin intermediul careia au fost prezentate noi metode de sprijin pe care le acorda C.C.I. antreprenorilor locali și nu numai, in stabilirea relațiilor…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Vladimir Putin a obtinut aproape 77% din voturile exprimate in alegerile prezidentiale de duminica, cel mai important scor pe care l-a inregistrat vreodata, potrivit rezultatelor definitive anuntate luni de Comisia Electorala Centrala. Opozitia, insa, vrea sa organizeze un miting la Moscova,…

- O firma din județul Vaslui cu activitate in domeniul construcțiilor a fost amendata cu suma de 72.050 de euro de catre Inspecția Muncii din Austria, dupa ce s-a constatat ca desfașoara activitate ilegala pe teritoriul țarii respective. Autoritațile austriece au transmis o informare in acest sens Inspectoratului…

- 19 martie este data anuntata de autoritati pentru inchiderea traficului pe podul metalic de la Maracineni, care leaga Muntenia de Moldova. Firma care va executa lucrarile de reparatii la pod s-a adresat deja Inspectoratului de Politie, care si-a dat acordul pentru inchiderea traficului, iar acum asteapta…

- In prezent, cumparaturile din Asia sunt considerate cele mai riscante. Autoritatile nu au cum sa recupereze banii clientilor si nici nu pot sa blocheze paginile de internet, gazduite pe servere din China. Prinsi in mirajul reducerilor, zeci de romani cad in plasa unor oameni fara scrupule, atunci…

- Hunedoara va gazdui in acest an a XVIII-a editie a Campionatului mondial de fotbal in sala al politistilor. Este o initiativa indrazneata a WorldWide Indoor Soccer Police Association (WISPA) adoptata imediat de filiala Hunedoara. Proiectul va prinde viata in luna august cand peste 300 de oameni ai…

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei „n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Autoritatile de la Beijing au interzis litera „n”, pentru ca in argoul chinez aceasta ar sugera o persoana care a facut ceva de nenumarate ori, iar…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a avut luni, 26 februarie, o intrevedere cu Excelenta Sa dl ambasador Karsten Warnecke, Directorul Executiv al Fundatiei Asia-Europa (ASEF). Cu acest prilej, cei doi interlocutori au discutat despre organizarea in anul 2019, in Romania, a celei de a 7-a…

- Deși autoritațile chineze spun ca planul face parte din strategia privind eradicarea saraciei in cele mai sarace zone din China, inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate, scrie The Telegraph. Potrivit ziarului de…

- Britanicul Peter Humphrey, arestat și deținut intr-o inchisoare din China pe o perioada de doi ani, a dezvaluit pentru Financial Times experiența traita acolo. De asemenea, acesta a vorbit și despre faptul ca alaturi de colegii sai au lucrat la produse pentru mai multe companii producatoare…

- Chef la Interpol cu peste doua tone de produse moldovenești, toate de la o companie vinicola din Republica Moldova. Dupa ce presa germana a publicat un material despre petrecerea data de reprezentanții Moldovei la cea de-a 86-a Adunari Generale a Interpolului de la Beijing, in spațiul public au aparut…

- Hackerii nord-coreeni devin mai agresivi decat hackerii chinezi, a atras marti atentia o firma americana specializata, spunand despre un grup de pirati informatici avand legatura cu Phenianul ca reprezinta "o amenintare avansata persistenta", relateaza AFP. Este pentru prima data cand firma americana…

- Hackerii nord-coreeni devin mai agresivi decat hackerii chinezi, a atras marti atentia o firma americana specializata, spunand despre un grup de pirati informatici avand legatura cu Phenianul ca reprezinta "o amenintare avansata persistenta", conform Agerpres.

- Procurorul special Robert Mueller, care incearca sa afle daca Moscova s-a amestecat in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite, investigheaza, intre altele, eforturile lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, de a atrage capital strain, inclusiv din Rusia si China, in timpul perioadei de…

- Autoritatile chineze au cerut o "pedeapsa severa" pentru un barbat acuzat ca a furat degetul mare de la una dintre mainile statuii unui razboinic de teracota, expusa in SUA, a indicat agentia de presa de stat din China. Statuia veche de 2.

- Autoritatile chineze au cerut o "pedeapsa severa" pentru un barbat acuzat ca a furat degetul mare de la una dintre mainile statuii unui razboinic de teracota, expusa in SUA, a indicat agentia de presa de stat din China, citata luni de BBC News. Statuia veche de 2.000 de ani, in valoare…

- Sectoarele de drum Criva – Balti (drumul national M5), cu o lungime de 133 de kilometri, si Balti – Floresti – Gura Camencii (drumul national R13), cu o lungime de 40 de kilometri, vor fi reparate. Autoritatile planifica in acest sens sa contracteze un credit de la ce la cea mai mare banca chineza –…

- Pe strazile capitalei nu s-a vazut nici urma de artificii, contrar peisajului obisnuit din urma cu cativa ani, cand la primele ore ale diminetii se aruncau in aer petarde pentru a alunga spiritele rele. Un mare numar de politisti au supravegheat neobositi strazile pentru a garanta securitatea…

- Autoritațile slobozene vor inființa o societate de transport public privat in valoare de 5 milioane de euro. Investiția va fi finanțata din fonduri europene și presupune achiziționarea a cel puțin 6 autobuze moderne, nepoluante. Decizia autoritaților locale elimina de pe piața firma Nick Touring, firma…

- Simona Halep, tot pe locul 2 WTA. Poate reveni pe prima poziție mondiala. Confirma ca a semnat cu Nike. In recuperare dupa accidentarea la glezna, Simona Halep nu a participat la meciurile pe care naționala feminina de tenis le are in cadrul Fed Cup, competiție ce a avut loc, la finalul saptamanii,…

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre autoritatile din Marea Britanie, dupa ce romanul a fost acuzat ca a proiectat si distribuit aparate (skimmere, n.r.) care pot fi copia ilegal datele de pe cardurile bancare cand sunt introduse in bancomate. Autoritatile l-au condamnat in absenta…

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre oficialii din Marea Britanie, dupa ce acesta a fost acuzat ca a proiectat si distribuit „skimmere” care pot fi potrivite la ATM-uri. Autoritatile l-au condamnat in absenta si banuiesc ca s-ar ascunte in Romania sau China, precizeaza Daily…

- Vineri, 16 Februarie 2018, de la 23:00, Carla’s Dreams preia controlul unei seri inegalabile la Fratelli Iasi. Ca nicio alta de pana acum! Un alt nivel, un stil unic, un sound aparte, in sufletele si pe buzele a milioane de fani din intreaga lume, au cucerit inimi si au aprins iubiri, Carla’s Dreams,…

- China a confirmat marti ca l-a privat de libertate pe librarul suedez de origine chineza Gui Minhai dupa ce a pus in aplicare dreptul penal, in timp ce autoritatile de la Stockholm denunta o rapire 'brutala' si cer eliberarea acestuia, relateaza AFP. 'Din cauza incalcarii legilor chineze,…

- Un tanar a ramas paralizat de la brau in jos dupa ce, mai bine de 20 de ore, s-a jucat pe calculator. Incidentul a avut loc la un internet cafe iar prietenii tanarului au fost nevoiți sa solicite ambulanța. Cu toate ca a fost preluat de paramedici pe o targa, tanarul a strigat catre colegii sai sa termine…

- Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor, apreciaza Bloomberg. La Londra bitcoin a scazut cu 8 procente, la 8.378 de dolari, cel mai redus nivel din 24 noiembrie. Criptomonedele ripple, ether si litecoin au scazut cu 11%. La 18 decembrie 2017…

- Deputatii din Hong Kong, o veritabila placa turnanta a contrabandei cu fildes, au votat miercuri in favoarea interdictiei progresive a comertului cu acest produs de origine animala, supranumit "aurul alb", informeaza AFP. Deputatii s-au exprimat cu o larga majoritate in favoarea acestei interdictii,…

- In aceasta dimineata, politistii din Buzau și din alte 10 judete, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – Inspectoratul General al Poliției Romane, efectueaza 30 de perchezitii si pun in aplicare 3 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul…

- Denis Alibec a trecut prin mari tragedii de-a lungul anilor. Sora sa a murit cand era mica, iar parinții sportivului au divorțat cand acesta avea doar 6 ani. Denis Alibec, care și-a petrecut vacanța de iarna la schi, este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai momentului. Denis Alibec, care are…

- Autoritatile de la Beijing iau in considerare o fuziune intre Comisia de reglementare a sectorului bancar chinez (CBRC) si Comisia de Reglementare a Asigurarilor din China (CIRC), pentru a coordona mai bine masurile de tinere sub control a riscurilor financiare, au declarat pentru Bloomberg surse care…

- Organele de reglementare din tari precum China, Coreea de Sud sau din Europa, nu pot interzice sau elimina in totalitate criptomonedele, deoarece nu poti interzice o tehnologie, precum blockchain-ul. In schimb, institutiile din mai multe state au anuntat recent ca doresc sa reglementeze aceasta…

- Autoritatile de la Beijing au demarat luni o campanie speciala ce vizeaza jocurile video, al carei scop este eliminarea produselor "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters. Noua campanie, care se va întinde pe durata unei luni, doreste…

- Chinezii sunt renumiti pentru forta lor de munca. Tara asiatica are o economie care creste extrem de repede, deoarece este un loc vast, iar lucrarile de constructie sunt in curs de desfasurare intr-o serie de regiuni pentru a dezvolta China ca fiind una dintre tarile ce nu poate fi egalata in industrie…

- Supereroi din China se vor alatura in curand seriei de personaje celebre din universul benzilor desenate Marvel, precum Spider Man, Iron Man si X-Men, intr-un efort al companiei de a atrage mai multi fani din Asia, transmite AFP.

- Un indian nu a mai așteptat ca autoritațile sa-i construiasca un drum mult dorit și s-a pus singur pe treaba. El a vrut sa faca o cale de acces mai ușoara intre satul sau și școala la care invața copiii sai, relateaza BBC News. Jalandhar Nayak, in varsta de 45 de ani, locuiește intr-un sat aflat la…

- Huawei urma sa anunte, la CES 2018, un parteneriat cu operatorul american AT&T pentru a vinde smartphone-uri prin intermediul acestuia pe piata din SUA. Totusi, potrivit unor informatii, compania telecom a renuntat la aceste planuri, in urma unor presupuse „presiuni politice”. Huawei a mai avut probleme…

- Autoritatile de reglementare din China si Coreea de Sud intaresc supravegherea tranzactiilor cu bitcoin si mineritul acesteia, in timp ce Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare a inceput la sfarsitul anului trecut sa controleze mai strict vanzarile acesteia, noteaza News.ro. Coinmarketcap.com…

- Autoritatile sportive chineze au anuntat luni suspendarea pe o perioada de doi ani, pentru dopaj, a patinatoarei de viteza Shi Xiaoxuan, care nu va putea participa astfel la Jocurile Olimpice de iarna programate luna viitoare la PyeongChang, informeaza AFP. Excluderea patinoatoarei de 21 de ani din…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Situat in apropiere de Agra la 200 km sud de New Delhi, Taj Mahal-ul, pe care indienii l-au supranumit "monumentul dragostei", este admirat in fiecare an de milioane de turisti si reprezinta un reper obligatoriu pentru demnitarii straini. Democratizarea turismului pe teritoriul Indiei contribuie…

- WeChat, una dintre cele mai populare retele de socializare din China, va permite utilizatorilor sa foloseasca aplicatia de mobil ca si „buletin de identitate digital” pentru accesul in internet cafe-uri. Proiectul limitat deocamdata la regiunea Guangzhou va fi extins la nivelul intregii tari incepand…

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei , a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita, iar politia efectueaza o investigatie, a anuntat al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, transmite Reuters. Huawei a devansat in ultimii…

- Autoritatile locale au anuntat in urma cu trei ani ca o firma din China va construi mega-cartierul chinezesc in Craiova. Investitorul a anuntat pe data de 1 august 2017 ca renunta la proiect din motive finaniare.

