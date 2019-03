Croația. Jurnaliștii, manifestaţie împotriva cenzurii Protestul, convocat de Asociatia Jurnalistilor Croati (HND), a avut ca obiectiv sa denunte numeroasele actiuni in justitie care vizeaza mass media, dar si presiunile politice, amenintarile la adresa reporterilor si nerespectarea legislatiei in domeniu. 'Ati capturat mass media, dar noi nu vom renunta niciodata la jurnalism!', se putea citi pe o pancarta uriasa. 'Incetati cu persecutiile', a pledat presedintele Asociatiei, Hrvoje Zovko, acuzand guvernul conservator ca 'distruge jurnalismul'. 'Traim intr-o tara in care putem fi condamnati pentru ca am publicat o informatie adevarata', a adaugat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

