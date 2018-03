Croaţia consideră cea mai avantajoasă oferta de avioane F-16 a Israelului Consiliul national de aparare al Croatiei a recomandat marti achizitionarea de avioane de lupta F-16 din Israel, informeaza Reuters. Decizia privind achizitia apartine guvernului. Consiliul a considerat ca oferta israeliana este cea mai buna: potrivit presei, in pretul de 500 de milioane de dolari sunt incluse 12 avioane F-16 de ocazie. Suedezii au oferit o escadrila de avioane Gripen noi, in valoare de 800 de milioane de euro (circa 992 de milioane de dolari). Pentru modernizarea fortelor aeriene, dotate in prezent cu aparate MIG-21, depasite, Croatia - membra a NATO din 2009 - a solicitat oferte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

