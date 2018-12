Stiri pe aceeasi tema

- In unele cazuri, pentru Romania, detalierea s-a facut pana la nivelul NUTS 3, adica pana la nivel de județ, in majoritatea cazurilor oprindu-se la NUTS 2 – nivel regional. Anuarul se regasește online pe site-ul Comisiei Europene. Aproape o treime din bugetul UE este in subordinea comisarului…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra a Uniunii Europene (UE), in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc ”in veci”.…

- Nu degeaba spunea poetul asa, pentru ca in Muntii Apuseni se gasesc cele mai mari rezerve de aur din Europa, ceea ce confirma faptul ca Romania "a stat" de milenii pe mine de aur. In mod absurd si paradoxal, desi nu ne putem plange de bogatia pamantului nostru stramosesc, suntem un popor sarac printre…

- Romania U21 va infrunta Franța, Anglia și Croația in grupa C la EURO 2019. Razvan Burleanu, președintele FRF, a analizat șansele "tricolorilor" mici, apoi a vorbit despre scandalul din Muntenegru. "Este o grupa foarte dificila, intalnim forțele Europei. Sper ca jucatorii noștri sa intre cu curaj și…

- Romania va conduce timp de 6 luni Europa, prin preluarea, la 1 ianuarie 2019, a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. Conducerea Uniunii se asigura printr-un triumvirat, o formula din vremea Imperiului Roman. Romania va exercita președinția, alaturi de Finlanda și Croația. Țara noastra…

- eMag, cel mai mare retailer online din Romania, inaugureaza astazi noul sau depozit de langa București. Depozitul este cel mai mare din sud-estul Europei, inclusiv Rusia, a spus Iulian Stanciu, șeful eMag, la interviurile Libertatea Live. Din depozit va fi trimisa marfa inclusiv in Bulgaria și Ungaria,…

- "Stim foarte bine, agentii economici din statele mai mici poate, si astazi ma refer la Romania, au un tratament din pacate diferit in tarile unde incearca sa faca business, in tarile prin care tranziteaza daca vorbim de companiile de transport si nu numai. Si exemplele sunt foarte multe. Sunt exemple…

- Un antreprenor din județul Alba a creat la Campeni, un gen de case care pot fi montate precum o jucarie LEGO. Casele sunt produse din panouri speciale, care inglobeaza, pe de o parte, lemnul, iar pe de alta parte materiale inteligente. O casa poate fi gata in mai putin de o saptamana. Sorin Salagean…