- Viitoarea aderare la spatiul Schengen a Croatiei, Bulgariei si Romaniei ar face ca Uniunea Europeana sa fie mai bine echipata pentru a proteja aceasta zona comuna de libera circulatie, a declarat marti, la Strasbourg, comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos,…

- Viorica Dancila a precizat ca Romania este favorita pentru ca gigantul Volkswagen sa vina in țara noastra. Totuși, exista piedici de la Bruxelles, unde grupul politic PPE, din care face parte și PNL, susținie Bulgaria. „Avem cele mai avantajoase condiții pentru o investiție in Romania, dar,…

- Este în interesul economic si de securitate al Uniunii Europene ca Muntenegru si Serbia sa adere la bloc înainte de 2025, a declarat miercuri ministrul ungar de externe Péter Szijjártó la Forumul de Securitate de la Varsovia, potrivit Rador care citeaza Euractiv.Declaratiile…

- "Ungaria va transforma treptat întregul sistem de transport feroviar într-un sistem ecologic, iar în acest sector trebuie implementate tehnologiile moderne care ajuta la economisirea energiei, precum si cele ecologice", a subliniat secretarul de stat responsabil pentru politica…

- Creditele in franci elvețieni, “judecate” la Bruxelles. Ce ar putea decide cel mai important tribunal european in legatura cu despagubirea clienților Cel mai important tribunal european urmeaza sa decida daca o banca poloneza a incalcat legea atunci cand a oferit credite ipotecare in franci…

- Cotidianul american The New York Times scrie ca "Romania vrea sa fie tratata ca un membru cu drepturi depline al Uniunii Europene", mentionand ca oficialii romani susțin ca au fost facute suficiente progrese, iar aderarea la Schengen nu ar trebui sa depinda doar de problemele de coruptie. Romania a…

- Studiul, realizat de Revolut, a analizat obiceiurile de cheltuire si calatorie ale europenilor din generatia Millennials, pornind de la propria baza de date, ce cuprinde 7 milioane de utilizatori in Europa, dintre care peste 600.000 sunt romani.Conform acestui studiu, dintre toate tarile…

- "Acord o inalta consideratie eforturilor enorme depuse de Croatia pentru a incepe (procesul de aderare la zona euro si la spatiul Schengen)", a declarat Ursula von der Leyen in cursul unei intalniri cu premierul croat Andrej Plenkovic."Asadar, sunt alaturi de dumneavoastra", a adaugat politicianul…