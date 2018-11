Stiri pe aceeasi tema

- Cilici s-a impus dupa un meci care a durat aproape doua ore si 20 de minute. Croatii conduc cu 3-1 si intra pentru a doua oara in istorie in posesia Salatierei de Argint, dupa editia din 2005. Ei au mai fost finalisti in 2016, cand au pierdut finala cu Argentina. Vineri, in primul meci al finalei, Borna…

- Perechea Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut a invins, sambata, cu scorul de 6-4, 6-4, 3-6, 7-6 (3), cuplul Ivan Dodig/Mate Pavic, in meciul de dublu al finalei Cupei Davis, in care se intalnesc Franta si Croatia, la Lille.Ca urmare a rezultatului de la dublu, scorul general al confruntarii…

- Franta a redus din diferenta in finala Cupei Davis contra Croatiei, castigand sambata, la Lille, in proba de dublu. Dupa o partida care a durat 3 ore si jumatate, perechea Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert a castigat in patru seturi, 6-4, 6-4, 3-6, 7-6 (7/3), in fata perechii formate…

- Capitanul echipei masculine de tenis a Croatiei, Zeljko Krajan, a anuntat, marti, o lista fara surprize pentru intalnirea cu Franta din finala Cupei Davis, ce va avea loc in perioada 23-25 noiembrie, informeaza cotidianul L'Equipe.

- Marea Britanie, echipa lui Andy Murray, si Argentina, echipa lui Juan Martin del Potro, au primit wild card-uri pentru Cupa Davis, competitie de tenis pe echipe care se va disputa, incepand din 2019, intr-un nou format. Croatia, Franta, Spania si SUA, semifinalistele din 2018, sunt calificate direct,…

- Finala editiei din acest an a Cupei Davis, intre echipele Frantei si Croatiei, se va disputa pe zgura, pe arena Pierre-Mauroy din Lille, intre 23 si 25 noiembrie, a anuntat luni Federatia franceza de tenis (FFT).

- Echipa de tenis a Frantei o conduce pe cea a Spaniei cu 1-0, intr-una din semifinalele Cupei Davis, gratie victoriei obtinute vineri de Benoit Paire in primul meci de simplu, 7-5, 6-1, 6-0 in fata lui Pablo Carreno-Busta, la Villeneuve d'Ascq. Benoit Paire este pe locul 54 ATP, iar Pablo Carreno…

- Capitanul echipei de Cupa Davis a Frantei, Yannick Noah, a anuntat marti lista celor cinci tenismeni pentru semifinala cu Spania, programata la Lille (14-16 septembrie), cei mai bine clasati fiind Lucas Pouille (17 WTA) si Richard Gasquet (25 WTA), relateaza Reuters. Ceilalti jucatori convocati de Noah…