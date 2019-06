Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru afaceri externe si europene al Croatiei, Marija Pejcinovic Buric, a fost aleasa miercuri secretar general al Consiliului Europei pentru o perioada de cinci ani, in contextul in care organizatia paneuropeana de aparare a drepturilor omului si a democratiei a fost greu incercata de…

- Cele 47 de state membre ale Consiliului Europei aleg miercuri noul secretar general al acestei organizatii, care de la 1 octombrie il va inlocui pe norvegianul Thorbjorn Jagland. In cursa se afla doi candidati, respectiv belgianul Didier Reynders si croata Marija Pejcinovic Buric. In scrisoarea sa de…

- Ministerul de Externe al Ucrainei si-a rechemat marti ambasadorul la Consiliul Europei pentru consultari, dupa ce Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a adoptat in noaptea de luni spre marti o rezolutie privind modificarea mecanismului de sanctiuni, prin care a

- Ucraina si-a suspendat marti participarea la lucrarile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), decizia venind in urma votului favorabil pentru reintoarcerea delegatiei ruse in cadrul acestui for la cinci ani de la anexarea Crimeei. Un deputat roman si noul ministru de Interne de la Chisinau…

- Premierul francez Edouard Philippe l-a primit luni, 24 iunie, pe omologul sau rus Dmitri Medvedev in orașul Le Havre, din Normandia. O simpla intalnire, dar a fost – in opinia comentatorilor politici de la posturile franceze de televiziune – o modalitate de relansare a dialogului cu Moscova, dupa mulți…

- Andrei Nastase alaturi de socialistul Batrincea au votat ca Federație Rusa sa fie acceptata din nou in cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Rusia a fost scoasa din APCE ca urmare a agresiunii impotriva Ucrainei și ocuparea penisulei Crimeea.

- Potrivit secretarului de presa al patriarhului Kirill, sfintirea bisericii - care va servi oficialilor ortodocsi rusi de la Strasbourg, studentilor din oras si altora - va avea loc duminica. De asemenea, in cadrul acestei vizite, patriarhul Kirill are programate intalniri cu reprezentanti ai Bisericii…

- ''Doresc ca Rusia sa ramana in sanul Consiliului Europei'', a declarat seful statului francez, care l-a primit la Palatul Elysee pe secretarul general al organizatiei paneuropene, norvegianul Thorbjorn Jagland.''Consiliul Europei are nevoie de Rusia asa cum Rusia si rusii au nevoie de Consiliul…