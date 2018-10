Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Cotinescu a fost ales, astazi, președinte al PNL Targoviște, la capatul unor alegeri cu miza importanta, organizația municipala dand Post-ul Aurelian Cotinescu a caștigat președinția PNL Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- COMUNICAT DE PRESA Va facem cunoscut ca in perioada 18-20 octombrie 2018 se va desfasura in municipiul Targoviste, sub Post-ul „Romanta ne uneste”, tema Festivalului National de Interpretare si Creatie a Romantei „Crizantema de Aur”, editia a 51-a, 2018 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Cele 5 treceri de pietoni din zona Caraiman, aflate pe o raza de maximum 100 de metri, sunt folosite de Post-ul TARGOVIȘTE: Atenție șoferi! Poliția face panda in intersecția de la Caraiman – FOTO apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- sursa foto facebook O persoana a fost accidentata in urma cu puțin timp, pe trecerea de pietoni din zona Companiei Post-ul TARGOVIȘTE: Pieton lovit pe trecere apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Documentarul „Brasov 1987. Doi ani prea devreme”, realizat de Liviu Tofan, produs de Muzeul de Istorie Brasov si de Televiziunea Romana, a obtinut, sambata seara, Marele Premiu al celei de-a XV-a editii a Festivalului International al Televiziunilor si Producatorilor Independenti SIMFEST, care s-a desfasurat…

- Targul Mesterilor Populari ajunge in acest an la cea de-a XVI – a editie, in organizarea Consiliul Judetean Dambovita, in Post-ul TARGOVIȘTE: Targul Mesterilor Populari, la cea de-a XVI-a editie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- S.C. LIVAS CLOTHING S.R.L. Cautam CONFECTIONERI ARTICOLE TEXTILE in unitatile noastre de productie din: Targoviste, Strada Garii, nr. 6 Post-ul Livas Clothing angajeaza in punctele de lucru din Targoviște și Racari apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sindicatul „Valahia” Targoviste a ajuns in instanta cu administratia Combinatului de Oteluri Speciale (COS) Targoviste pentru o banala adeverinta cu Post-ul Conducerea COS Targoviște refuza sa elibereze sindicatului o adeverința cu numarul de salariați apare prima data in Gazeta Dambovitei .