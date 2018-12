Masuri excepționale in Franța pentru protestele de sambata ale "vestelor galbene". O celula de criza va fi activata in Paris, zeci de mii de forțe de ordine au fost mobilizate in toata țara, magazinele, muzeele, Turnul Eiffel și alte puncte de atracție turistica vor fi inchise. Poliția a realizat o harta a zonelor fierbinți din Paris, unde se așteapta tensiuni intre forțele de ordine și manifestanți.