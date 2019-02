Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de la Ottawa a cerut țarilor partenere sa extinda sancțiunile impuse aliaților președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, pentru a determina retragerea acestuia de la putere, a declarat luni Chrystia Freeland, ministrul canadian de Externe, citat de Reuters, informeaza Mediafax. „Am…

- Mai multe țari membre ale Uniunii Europene, printre care Marea Britanie, Franța, Germania și Spania l-au recunoscut pe Juan Guaido drept președinte interimar al Venezuelei, lucru care l-a infuriat pe Nicolas Maduro, cel care ocupa in prezent funcția de șef al statului venezuelean. Maduro este suparat…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a transmis, luni, ca Germania il recunoaște pe Juan Guaido, liderul opoziției din Venezuela, drept președinte interimar al acestei țari. "Pana duminica nu au fost convocate alegeri prezidentiale anticipate in Venezuela. De aceea, de acum inainte, Juan Guaido este…

- Slovacia a refuzat miercuri sa-l recunoasca pe liderul opozitiei, Juan Guaido, drept presedinte legitim al Venezuelei, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții au apasat butonul de panica in PNL / SURSE In jur de 20 de state ale Uniunii Europene, printre care…

- Anul trecut, prin octombrie-noiembrie, a ajuns și in Romania un raport-avertisment al Grupului interguvernamental de experți in evoluția climei (IPCC) din cadrul Organizației Națiunilor Unite, care spunea cam așa: „Daca guvernele lumii nu vor depune eforturi uriașe sa reduca emisiile de carbon, Pamantul…

- Ciocniri violente intre susținatorii lui Juan Guaido și forțele de ordine care ii sunt fidele lui Maduro au avut loc, miercuri noaptea, dupa ce liderul opoziției s-a autoproclamat președinte al țarii. Cel puțin șapte persoane au murit in timpul violențelor, scriu agențiile internaționale de presa. Zeci…

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido „presedinte“ al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in „opt zile“, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate al…

- Nicolas Maduro nu are autoritatea pentru a rupe relatiile diplomatice ale Venezuelei cu Statele Unite, a afirmat miercuri Departamentul de Stat american, dupa ce liderul de la Caracas a acordat un termen de 72 de ore reprezentantilor diplomatici ai SUA sa paraseasca tara, transmite AFP. 'Statele…