- Consilierul pentru Securitate Nationala al Casei Albe, John Bolton, a cerut marti armatei venezuelene sa apere ''institutiile legitime impotriva uzurparii democratiei'', intr-un mesaj pe Twitter de sustinere fata de liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, recunoscut de SUA si de alte circa 50…

- Statele Unite si Japonia au stabilit, in cadrul unei reuniuni la nivel ministerial, intensificarea cooperarii in materie de securitate cibernetica si in privinta apararii spatiale, anunta Departamentul de Stat de la Washington. Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, si secretarul interimar…

- Departamentul de Stat american a anunțat joi ca, incepand de luni, alti 340 de apropiati ai presedintelui Nicolas Maduro vor fi adaugați pe lista persoanelor cu interdictie de viza SUA. "Peste 600 de indivizi au fost lipsiti de viza SUA de la sfarsitul lui 2018", a declarat purtatorul de cuvant al…

- Guvernul venezuelean a afirmat marti ca a cerut ca diplomatii americani sa plece de pe teritoriul Venezuelei pana cel tarziu joi la miezul noptii, in lipsa unui acord asupra mentinerii insarcinatilor cu afaceri dupa ruptura din relatiile dintre cele doua tari, informeaza AFP. Ministerul Afacerilor…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pus joi pe seama „imperialismului american” o pana de curent care a afectat mare parte din teritoriul tarii sale, transmite Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a raspuns tot prin intermediul retelelor de socializare: „Pana de curent…

- Statele Unite ale Americii se pregatesc sa invadeze Venezuela cu trupe desfasurate in tara vecina Columbia, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Nikolai Patrusev, intr-un interviu pentru un ziar rusesc, publicat marti. "Statele Unite pregatesc o invadare militara a unui…

- "Incearca sa monteze o criza cu scopul de a justifica escaladarea politica si o interventie militara in Venezuela pentru a provoca un razboi in America de Sud", a declarat liderul socialist, citat in engleza de ABC, in urma unui interviu realizat in spaniola. In legatura cu reuniunea Grupului…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt numarate, dupa confruntarile violente a armatei guvernului cu cetațenii care încercau sa ajunga la ajutoarele umanitare, relateaza BBC. ”Este dificil sa spun data exacta. Sunt încrezator…