Criză Venezuela. Rusia se implică: Propunere pentru Guaido 'Exista propuneri pe tabla negocierilor in cadrul mecanismului de la Montevideo care sugereaza un dialog intre toate fortele politice din Venezuela. Speram ca liderul opozitiei Guaido va raspunde' la aceste initiative, a declarat seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. 'Rezultate pot fi obtinute doar prin dialog si compromis. Orice utilizare a fortei doar va agrava problema', a afirmat ministrul rus, exprimandu-si speranta ca 'prudenta va prevala'. Mii de opozanti din Venezuela se pregatesc sa se indrepte spre frontiera cu scopul de a permite intrarea ajutorului umanitar trimis… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

