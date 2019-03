Criză Venezuela. Rusia răspunde dur acuzelor lui Trump Rusia "nu ameninta pe nimeni" in Venezuela, spre deosebire de Washington, a raspuns Moscova joi Statelor Unite, care au denuntat trimiterea de militari rusi la Caracas, despre care un diplomat venezuelean spune ca nu are nicio legatura cu "posibile operatiuni militare", relateaza AFP. "Rusia nu a incalcat nimic, nici acordurile internationale, nici dreptul venezuelean. Ea nu a schimbat echilibrul de forte in regiune si nici nu ameninta pe nimeni, spre deosebire" de Washington, a declarat presei purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova. Ea a calificat diversele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

