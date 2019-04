Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au atacat vehicule ale armatei in capitala Caracas, unde un blindat a patruns in multime, provocand un numar inca neclar de raniti. Numarul celor care protesteaza la Caracas impotriva lui Maduro este, potrivit Reuters, de ordinul zecilor de mii, in capitala avand loc concomitent si…

- Confruntari violente au loc marti intre manifestanti sustinatori ai opozitiei venezuelene si fortele de ordine, in timp ce guvernul presedintelui Nicolas Maduro afirma ca a dejucat tentativa ''lovitura de stat'' a opozantului autoproclamat presedinte Juan Guaido, care mai devreme anuntase…

- Un colonel venezuelan, sustinator al lui Nicolas Maduro, a fost ranit, marti, in cursul evenimentelor de sprijinire a autoproclamatului presedinte Juan Guaido, a anuntat ministrul Apararii, generalul Vladimir Padrino, potrivit news.ro.Citește și: Absolut HALUCINANT - Localnicii au FURAT tot…

- Congresul Venezuelei a decis sa declare ,,stare de alarma” luni dupa cinci zile în care pana de curent a afectat exporturile de petrol ale țarii membre OPEC și a lasat milioane de cetațeni în imposibilitatea de a obține mâncare și apa, relateaza Reuters. O…

- Germania si aliatii sai europeni vor continua sa il sustina pe Juan Guaido, liderul opozitiei si presedintele autoproclamat al Venezuelei, a informat ministrul german de Externe Heiko Maas miercuri dupa ce guvernul de la Caracas l-a expulzat pe ambasadorul german, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește…

- Adjunctul atasatului militar al Venezuelei la ONU Pedro Chirinos a anuntat, intr-uo inregistrare video difuzata pe retele de socializare, ca il recunoaste pe liderul opozitiei Juan Guaido drept presedinte interimar al tarii, sporind presiunea asupra sefului statului Nicolas Maduro, relateaza Reuters…

- Presedintele autodeclarat al Venezuelei, Juan Guaido, spune ca lucreaza la restabilirea legaturilor cu Israelul, pe care Caracas le-a suspendat in urma cu un deceniu in semn de solidaritate cu palestinienii, relateaza Reuters. Israelul se numara printre puterile aliate ale SUA care il sustin pe opozantul…