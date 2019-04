Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a cerut miercuri ONU sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept liderul Venezuelei si a solicitat plecarea lui Nicolas Maduro de la putere, atragandu-si imediat critici virulente din partea Rusiei, care a denuntat 'ingerintele' SUA pentru o 'schimbare…

- Puterile europene sunt incapabile sa evite sanctiunile americane impuse impotriva Teheranului dupa retragerea Washingtonului din tratatul nuclear cu Iranul, a declarat miercuri seful diplomatiei de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, transmite AFP. Iranul si sase puteri mondiale (Statele…

- Franta si Germania au anuntat marti dorinta lor de a crea o „Alianta pentru multilateralism” pentru a face contrapondere tentativelor de a rupe aceasta baza a ordinii internationale care guverneaza lumea cu incepere din 1945. „In fata riscurilor de deconstructie a edificiului nostru multilateral”, trebuie…

- Statele Unite vor cere in aceasta saptamana un vot in Consiliul de Securitate referitor la Venezuela, a facut cunoscut marti emisarul american pentru aceasta tara, Elliott Abrams, in timp ce Rusia respinge categoric orice punere sub acuzare a lui Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Vom avea un vot asupra…

- 'Dezarmarea este ceva ce ne priveste pe toti si ne-am bucura daca astfel de negocieri ar avea loc nu doar cu Statele Unite, Europa si Rusia, dar si cu China', a afirmat cancelarul, cu ocazia conferintei de securitate de la Munchen. In interventia sa, Angela Merkel a avertizat ca structurile…

- În contextul în care România s-a alaturat statelor care l-au recunoscut drept președinte interimar al Venezuelei, liderul opoziției Juan Guaido a transmis un mesaj de mulțumire pentru sprijinul acordat. Distribuind postarea pe twitter a președintelui Klaus Iohannis, Guaido…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca este pregatit sa discute cu opoziția, în contextul în care liderul opoziției, Juan Guaido, s-a autoproclamat președinte interimar al Venezuelei, relateaza site-ul agenției Tass, citat de Mediafax. "Sunt pregatit sa încep…

- Cotractori militari privați care efectueaza misiuni secrete pentru Rusia au zburat în Venezuela saptamâna trecuta pentru a întari securitatea președintelui Nicolas Maduro, care se confrunta cu proteste din partea opoziției sprijinite de Statele Unite, au declarat doua surse Reuters.…