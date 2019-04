Criză Venezuela. Maduro, măsură radicală Curentul va fi rationalizat pentru a asigura un echilibru intre productia, transportul si distributia de energie, "cu o atentie deosebita pentru garantarea distributiei de apa", a declarat Maduro la posturile nationale de radio si televiziune, fara a preciza masurile concrete planificate.



Insotit de membrii guvernului si de inaltul comandament al fortelor armate, liderul de la Caracas a aratat ca multi venezueleni nu ii pot receptiona mesajul, deoarece duminica seara unii nu dispuneau de electricitate.



Rationalizarea este deja in vigoare in statul Zulia din vestul Venezuelei,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

