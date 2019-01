Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului venezuelean Nicolas Maduro s-a declarat vineri gata sa se intalneasca cu seful opozitiei parlamentare, Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar, pentru a incepe un "dialog national", relateaza AFP. "Ma angajez in favoarea unui dialog national. Astazi, maine, intotdeauna…

- 'A venit momentul sa fiti de partea constitutiei', a declarat Guaido intr-un mesaj catre armata la un miting de amploare de la Caracas. 'Fiti de partea poporului venezuelean', a mai afirmat Guaido, adaugand: 'Este timpul ca cubanezii sa paraseasca fortele armate'. El a cerut armatei sa permita intrarea…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a spus vineri ca este pregatit sa îl întâlneasca pe șeful Parlamentului, Juan Guaido, care s-a autoproclamat miercuri președinte interimar. Șeful Parlamentului venezuelean, a spus, în schimb, ca nu va accepta ”un fals dialog”,…

- Vladimir Padrino, ministrul Apararii din Venezuela, a declarat joi ca Nicolas Maduro este „presedintele legitim al tarii”, scrie Reuters, relateaza News.ro.Padrino a adaugat ca liderul opozitiei, Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar al tarii, intentioneaza sa dea o lovitura…

- Pe 23 ianuarie 2019, purtatorul de cuvant al National Assembly din Venezuela, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedintele interimar al tarii in urma masivelor proteste de strada impotriva guvernarii lui Nicolas Maduro. Administratia SUA l-a recunoscut imediat, iar Canada i-a urmat, scrie Quartz.

- 'Pana in prezent, au fost arestati 25 la locul insurectiei', in nordul capitalei Caracas, 'si alti doi au fost arestati in alta parte', a declarat presei Diosdado Cabello, presedintele Adunarii Constituante, afiliata regimului. La orele 02.50 (06.50 GMT), un grup format dintr-un numar nedeterminat…

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a lansat vineri un apel la mobilizare pe 23 ianuarie in favoarea unui "guvern de tranzitie", la o zi dupa investirea presedintelui Nicolas Maduro pentru un al doilea mandat contestat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat duminica parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, ca uzurpeaza 'suveranitatea populara', la o zi dupa ce acesta a declarat 'ilegitim' noul sau mandat prezidential, informeaza luni AFP. 'Este o Adunare Nationala total inutila (...), care incearca…